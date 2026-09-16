A Fazenda 18: mãe de Lexa é detonada por peoa após reclamar de água na cara - (crédito: Reprodução/Record)

A discussão entre Darlin Ferrattry e Giovanna Gold ganhou novos contornos durante a noite desta terça-feira (15), em "A Fazenda 18".

A mãe de Lexa voltou a falar sobre o episódio que havia causado seu descontentamento ao longo do dia, quando a atriz e modelo, que participa do confinamento como visitante, teria respingado água em seu rosto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O assunto já havia sido conversado pelas duas durante a tarde, mas a explicação não foi suficiente para encerrar o mal-estar.

Mais tarde, enquanto Darlin relatava aos demais peões como havia se sentido com a situação, Giovanna apareceu no quarto e decidiu confrontá-la.

Na conversa, Giovanna defendeu que aquele não seria o momento adequado para brincadeiras. Darlin, por sua vez, afirmou que não estava provocando a baiana e explicou que apenas dançava quando acabou sendo atingida pela água.

A troca de acusações rapidamente ganhou um tom mais ríspido. Giovanna tentou contestar o relato da empresária, mas interrompeu a discussão com a frase: "Chata pra c#ralho". Darlin respondeu na mesma intensidade: "Você também é chata pra caramba, e tá tudo bem. Pra quê isso?"

Antes de deixar o quarto, Giovanna ainda provocou a adversária: "Pra ganhar protagonismo, pra ganhar texto, reality star".

A saída da atriz não encerrou o episódio. Darlin passou a reclamar com os outros participantes sobre a forma como Giovanna havia deixado o local.

Na sequência, Mônica Fonseca entregou um copo de água para Darlin, sugerindo que ela repetisse com Giovanna a atitude que havia provocado o desentendimento.

Enquanto relatava novamente o que havia acontecido sob sua perspectiva, a empresária se emocionou e começou a chorar.