A Fazenda 18: mãe de Lexa é detonada por peoa após reclamar de água na cara

A discussão entre Darlin Ferrattry e Giovanna Gold ganhou novos contornos durante a noite desta terça-feira (15), em "A Fazenda 18".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A mãe de Lexa voltou a falar sobre o episódio que havia causado seu descontentamento ao longo do dia, quando a atriz e modelo, que participa do confinamento como visitante, teria respingado água em seu rosto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O assunto já havia sido conversado pelas duas durante a tarde, mas a explicação não foi suficiente para encerrar o mal-estar.
Mais tarde, enquanto Darlin relatava aos demais peões como havia se sentido com a situação, Giovanna apareceu no quarto e decidiu confrontá-la.
Na conversa, Giovanna defendeu que aquele não seria o momento adequado para brincadeiras. Darlin, por sua vez, afirmou que não estava provocando a baiana e explicou que apenas dançava quando acabou sendo atingida pela água.
A troca de acusações rapidamente ganhou um tom mais ríspido. Giovanna tentou contestar o relato da empresária, mas interrompeu a discussão com a frase: "Chata pra c#ralho". Darlin respondeu na mesma intensidade: "Você também é chata pra caramba, e tá tudo bem. Pra quê isso?"
Antes de deixar o quarto, Giovanna ainda provocou a adversária: "Pra ganhar protagonismo, pra ganhar texto, reality star".
A saída da atriz não encerrou o episódio. Darlin passou a reclamar com os outros participantes sobre a forma como Giovanna havia deixado o local.
Na sequência, Mônica Fonseca entregou um copo de água para Darlin, sugerindo que ela repetisse com Giovanna a atitude que havia provocado o desentendimento.
Enquanto relatava novamente o que havia acontecido sob sua perspectiva, a empresária se emocionou e começou a chorar.
????TRETA! Darlin e Giovanna discutem. #AFazenda pic.twitter.com/NeHFzHOWr6— Central Reality (@centralreality) September 15, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Ex-BBB rasga o verbo e diz que saiu devendo dinheiro do reality da TV Globo
- Mariana Morais A Fazenda 18: 'Cabeção' é exposto e xingado por suposta affair: 'Meio maluco'
- Mariana Morais Tragédia com helicóptero da NBC termina com repórter e cinegrafista mortos
- Mariana Morais Andressa Urach choca ao citar diferença entre Hulk e Neymar no sexo
- Mariana Morais Andressa Urach revela detalhe cabuloso após relação íntima com Léo Santana
- Mariana Morais Aos 62 anos, Marisa Orth estrela filme em plataforma de conteúdo adulto