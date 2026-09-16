A Fazenda 18: 'Cabeção' é exposto e xingado por suposta affair: 'Meio maluco' - (crédito: Reprodução/Record)

Brilhando na nova temporada de "A Fazenda", Sérgio Hondjakoff voltou ao centro das atenções nesta terça-feira (15).

O ator, conhecido por interpretar o Cabeção em "Malhação", teve uma suposta conversa antiga exposta nas redes sociais após uma internauta afirmar que os dois haviam se conhecido por meio do Tinder.

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Segundo o relato publicado pela mulher no X, antigo Twitter, ela chegou a dar match com Sérgio, mas decidiu não levar o contato adiante.

Na época, de acordo com ela, a impressão que teve do ator foi de que ele apresentava uma personalidade que considerou "meio de maluco".

"Vi agora que o Cabeção da Malhação tá na Fazenda e lembrei quando dei match no Tinder com ele e só não fiquei com ele porque achei a vibe dele meio de maluco", escreveu.

Os registros da publicação foram compartilhados pelo perfil "Te Assusta" e também incluíam uma captura de tela de uma suposta conversa entre a internauta e o ator em um aplicativo de mensagens.

Na troca, Sérgio teria enviado uma selfie acompanhada da seguinte mensagem: "Valeu... adorei saber que você topa vir aqui e dormir comigo pra me fazer companhia... tô louco pra pegar na sua mão. Beijão"

A exposição, porém, provocou reações negativas entre usuários das redes sociais. Parte dos internautas criticou a decisão de tornar pública uma suposta conversa particular envolvendo o artista, que acaba de entrar para o elenco de "A Fazenda 18".

"Sempre que alguém começa a sair da geladeira tem alguém querendo se aparecer em cima da pessoa ou derrubar", comentou um perfil.

Outro usuário também questionou a repercussão do episódio e defendeu a postura atribuída ao ator: "É realmente o mundo ta invertido o caro super respeitoso. queria que ele dissesse o que? eu hein?".