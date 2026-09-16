Ex-BBB rasga o verbo e diz que saiu devendo dinheiro do reality da TV Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A participação em "A Grande Conquista" representou um retorno financeiro maior para Natália Deodato do que sua passagem pelo "BBB 22".

A revelação foi feita pela ex-BBB durante entrevista ao podcast "De Hoje a Oito com Kadu Brandão", no qual também contou que terminou sua participação no programa da Globo com dívidas.

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Natália explicou que o modelo de pagamento destinado aos participantes pipoca do "BBB" é diferente do recebido por integrantes convidados para outras produções.

Segundo ela, os valores disponibilizados durante o confinamento não eram suficientes sequer para cobrir o custo de seu apartamento.

"A Grande Conquista foi o reality que eu mais ganhei! O BBB, para pipoca, não dá dinheiro. Você recebe uma ajuda de custo mensal, que não pagava nem meu apartamento. Entende?", afirmou.

Na edição em que Natália esteve confinada, o cachê dos participantes pipoca seria de aproximadamente um salário mínimo, então fixado em R$ 1.212, além de R$ 500 por semana de permanência no jogo.

Eliminada na 13ª posição, ela teria acumulado pouco mais de R$ 7 mil durante sua trajetória no reality.

A ex-BBB afirmou que o valor recebido não foi suficiente para arcar com suas despesas. "O que você ganha no BBB? Premiação. A bonita aqui gastou toda a sorte para entrar. Uma mão na frente e outra atrás. E ainda saí devendo', revelou.

Já em "A Grande Conquista", reality que foi extinto pela Record, a experiência teve outro resultado financeiro.

Natália chegou à final da competição, recebeu uma premiação e disse que conseguiu utilizar parte do dinheiro para manter os custos de sua equipe e investir na própria empresa.

"Foi o reality que melhor me pagou e eu também ganhei premiação. Consegui bancar os custos da equipe e tirar um dinheiro para investir em minha empresa. Eu tinha sido assaltada. Meu arrependimento foi não ter dado um couro no Carelli porque ele me roubou o prêmio. Aquele prêmio era meu", completou.

Durante a entrevista, Natália também declarou que considerava ter direito ao prêmio principal da atração.

De acordo com Kadu Brandão, apresentador do podcast, o cachê recebido pela ex-BBB para participar de "A Grande Conquista" ultrapassou R$ 75 mil.

