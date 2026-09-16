Tragédia com helicóptero da NBC termina com repórter e cinegrafista mortos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A queda de um helicóptero de reportagem deixou três mortos em Los Angeles, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na região de Chatsworth, no Vale de San Fernando, enquanto a aeronave acompanhava uma ocorrência de trânsito.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Los Angeles. Uma quarta pessoa também foi socorrida e levada a um hospital. Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dela.

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A aeronave era operada pela NBC Los Angeles, afiliada local da NBC News, segundo informações da própria emissora. O helicóptero caiu em um estacionamento localizado nas proximidades de um centro de armazenamento.

Entre as três mortes registradas, ao menos uma teria ocorrido entre pessoas que estavam fora da aeronave. A possibilidade foi mencionada pelo capitão Branden Silverman, do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, conforme relato da NBC News.

Duas vítimas foram identificadas publicamente até agora. São elas a repórter aérea Eliana Moreno e o piloto George Marciniw. A terceira pessoa que morreu ainda não teve a identidade divulgada.

Imagens transmitidas pela NBC mostraram os destroços do helicóptero após a queda. A apresentadora Colleen Williams explicou que a equipe havia deixado de responder aos contatos antes que a emissora recebesse a confirmação sobre o acidente.