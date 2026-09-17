Vini Jr. entra na Justiça contra modelo transexual após polêmica - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Justiça do Rio de Janeiro analisa uma ação movida por Vini Jr. contra Nina Hoffmann após uma publicação feita pela influenciadora transexual nas redes sociais.

O jogador do Real Madrid contesta o relato de que teria interagido com ela pelo Instagram e pede R$ 100 mil por danos morais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O processo tramita sob segredo de Justiça e foi revelado pelo colunista Ancelmo Gois. Além da indenização, os representantes do atleta obtiveram uma decisão liminar para que fosse retirado do ar o conteúdo relacionado à suposta interação.

A defesa de Vini Jr. afirma que não houve qualquer contato entre o jogador e Nina. Conforme sustentado pelos advogados, o atleta não teria curtido ou comentado publicações da modelo, tampouco enviado mensagens privadas a ela.

O episódio que desencadeou a disputa ganhou espaço nas redes sociais no começo de agosto.

Naquele período, Nina compartilhou uma imagem que, segundo sua própria versão, registrava uma curtida de Vini Jr. em uma fotografia publicada em seu perfil.

A influenciadora também disse ter recebido uma mensagem particular atribuída ao jogador.

A repercussão da postagem veio acompanhada de questionamentos de usuários, que colocaram em dúvida a história apresentada pela modelo.

Para sustentar sua versão, Nina posteriormente publicou uma suposta gravação de tela. O material, contudo, terminou mostrando a identificação de uma ferramenta de edição de vídeos, circunstância que levantou dúvidas entre internautas sobre a autenticidade da gravação.

No processo, os advogados do jogador também questionam a utilização de sua imagem e visibilidade. A defesa sustenta que o nome de Vini Jr. teria sido explorado para gerar repercussão e possíveis ganhos financeiros.

Enquanto a disputa segue sem detalhes públicos por causa do sigilo judicial, Vini Jr. mantém atualmente um relacionamento com Virginia Fonseca. A ação contra Nina Hoffmann continua em tramitação na Justiça do Rio de Janeiro.