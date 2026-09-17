Quem é Nikki Meneghel? Sobrinha tímida de Xuxa bomba na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Antes de conquistar espaço nas redes sociais, Nikki Meneghel já conhecia a rotina diante das câmeras.

Aos 4 anos, a jovem começou a aparecer em comerciais e, posteriormente, participou de trabalhos na televisão e no cinema. Entre eles está "O Mistério de Feiurinha", produção protagonizada por sua tia, Xuxa Meneghel.

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Hoje, aos 21 anos, Nicole Meneghel concilia a faculdade com projetos relacionados à vida artística.

Sobrinha de Xuxa e prima de Sasha Meneghel, ela também mantém uma base de mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, plataforma em que publica conteúdos sobre sua rotina, incluindo viagens e treinos.

A relação com o público, iniciada ainda na infância, não significa que a jovem tenha mantido a mesma desenvoltura ao longo dos anos.

Em entrevista ao Gshow, em maio deste ano, Nikki contou que se tornou mais tímida com o passar do tempo, chegando a hesitar antes de publicar determinadas fotos.

"Sempre fui uma criança muito extrovertida. Eu era mais desenvolta, tinha uma relação melhor com a câmera. Hoje em dia sou mais retraída, tenho um pouco de vergonha. Tenho até vergonha de postar foto no Instagram às vezes. Morro de vergonha, mas estou trabalhando isso. Vou começar a aparecer mais", explicou.

Mesmo com essa mudança de comportamento, a exposição continua fazendo parte da vida da modelo e influenciadora.

Ela afirmou que aprendeu a conviver com as opiniões recebidas na internet e que nem todos os comentários chegam a incomodá-la.

"Como eu cresci nesse meio, eu já estou acostumada a receber essa atenção. Às vezes tem uns comentários ali que eu não curto muito e que eu acabo lendo. Não é uma coisa que me afeta, eu aprendo a abstrair. Às vezes eu acho até divertido, até legal. Eu lido bem com essa situação, não é algo que me incomode", disse.

Paralelamente à exposição nas redes e aos trabalhos ligados ao meio artístico, a jovem dedica parte da rotina à formação acadêmica. Atualmente, ela cursa Biomedicina e afirma estar concentrada na faculdade.

O interesse pela área artística, porém, continua presente. Nikki também revelou que tem afinidade com o universo da moda e não descarta transformar esse interesse em uma atividade profissional no futuro.

"Gosto muito do mundo da moda, de modelar, de fotografar. Se eu fosse investir, seria nesse ramo. As minhas portas estão abertas. Vou vivendo e vendo as oportunidades", encerrou.