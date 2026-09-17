Carol Lekker reage após ser detonada por Cariúcha e Leo Dias

A troca de acusações entre Carol Lekker, Cariúcha e Leo Dias ganhou um novo capítulo na manhã desta quinta-feira (17).

Depois das declarações feitas pela dupla durante o “SuperPop”, da RedeTV!, na noite anterior, a ex-A Fazenda realizou uma live no Instagram para responder aos comentários.

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O episódio teve origem após Carol mencionar que Cariúcha teria pedido a demissão de Leo Dias durante o período em que os dois trabalhavam no “Fofocalizando”.

Ao abordar o assunto no programa, o jornalista afirmou que a tentativa de colocar os dois em lados opostos não afetaria a relação entre eles.

"Vamos falar uma coisa? Agora eu vou falar! Ela falou que você saiu sem avisar, a questão não é sair com aviso, é deixar as portas abertas. Ela [Cariúcha] deixou as portas abertas.

Você tentou causar discórdia dizendo que ela foi pedir minha demissão, você acha que isso vai abalar nossa relação? Você precisa nascer de novo para fazer isso", disparou Leo Dias no programa.

Cariúcha também se manifestou sobre a saída do SBT e negou que tenha sido dispensada pela emissora. Segundo ela, a decisão de deixar o local pela porta dos fundos ocorreu por iniciativa própria.

"Eu saí pela porta dos fundos do SBT porque eu quis, ninguém me mandou, meu carro eu deixava em uma vaga atrás para ser mais rápido. Eu estava atrasada, foi porque eu quis. Ela quis fazer isso porque ela sabe que o que me segura e me ajuda é você e toda a minha comunidade LGBT", completou Cariúcha.

Na manhã de hoje (17), Carol decidiu apresentar sua versão durante uma transmissão ao vivo. Em tom de desabafo, ela afirmou estar cansada dos ataques e sustentou que Cariúcha teria iniciado as provocações.

"Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse povo que quer derrubar as pessoas. Eles têm o prazer... Ontem à noite, antes disso acontecer, eu tava vendo o meu cabelo como tá. O buraco que tá na minha cabeça. É de estresse, né?

Quem veio me atacar primeiro foi ela. Vamos lá, falar sobre saída [de Cariúcha do SBT]. Ela foi na televisão e falou que ela tava maquiando, falou que eu não teve tempo de se despedir. Cês lembram disso? Cês lembram? Que ela falou com a boca dela que ela não teve tempo de se despedir. Que ela tava na maquiagem", iniciou.

A apresentadora também contestou a afirmação de que teria tentado prejudicar a amizade entre Cariúcha e Leo Dias. Segundo Carol, suas declarações apenas verbalizaram algo que outras pessoas, na visão dela, não tinham coragem de dizer.

"Você... Olha só. Vamos lá. Cê falou no seu programa hoje que eu tentei afetar a sua amizade com o Léo Dias. Eu não tentei, não. Eu falei o que todo mundo tinha vontade de falar e ninguém tinha coragem. Cê atropelava todo mundo [no Fofocalizando].

Todo mundo. Você falava... A galera lá tinha pânico. Pra chegar, pra ganhar dinheiro, cê passou por cima das pessoas. Eu não sou você não, gatinha. Eu tenho um montão de defeitos", disparou Carol Lekker.

Na sequência, a fala de Carol ganhou um tom ainda mais incisivo. "você quer, eu quero em dobro, minha filha", soltou.

Ao encerrar o desabafo, Carol pediu respeito e afirmou que não se sente intimidada pelas duas personalidades envolvidas na discussão.

A ex-A Fazenda também defendeu que haja espaço para diferentes pessoas no meio artístico.

"Vai tomar no olho do r*go, porra. Eu, hein? Vocês têm que aprender que tem espaço pra todo mundo. Vocês não precisam estar tentando queimar as pessoas, não. Que ninguém tira o brilho de ninguém, não.

Todo mundo tem luz. Todo mundo tem uma estrela. Quem aqui quer tentar derrubar quem tá começando é vocês. E eu não tenho medo de você, de Ciclano, de fulano e de Beltrano. Tá bom? Vocês me respeitem", encerrou.