Andressa Urach reage após homem assinar seus conteúdos com Bolsa Família

Uma situação envolvendo um assinante de conteúdo adulto levou Andressa Urach, de 38 anos, a fazer um alerta sobre os gastos com suas publicações.

A influenciadora soube que um dos homens que acompanhavam seu trabalho utilizava parte do dinheiro recebido por meio do Bolsa Família para adquirir o material e, diante disso, recomendou que ele cancelasse a assinatura.

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Apesar de trabalhar justamente com a produção e comercialização de conteúdo adulto, Andressa afirmou que esse tipo de consumo não pode se sobrepor às despesas necessárias para a manutenção de uma família.

Segundo ela, a prioridade deve ser garantir alimentação, pagamento de contas e outras necessidades básicas.

“Eu vivo do meu trabalho, claro, mas não quero que ninguém deixe de comprar comida, pagar uma conta ou cuidar das necessidades da própria família para gastar comigo”, declarou.

A influenciadora explicou que enxerga suas publicações como uma forma de entretenimento. Dessa maneira, entende que o acesso deve ser destinado a quem consegue incluir esse gasto no orçamento sem prejudicar outras obrigações financeiras.

“Conteúdo adulto é entretenimento. Só deve consumir quem tem condições e quem não vai comprometer o dinheiro que precisa para viver”, disse.

Foi justamente a conversa com o assinante que fez Andressa tomar a iniciativa de orientá-lo a interromper os pagamentos.

Ao saber que o dinheiro utilizado tinha origem no benefício, ela afirmou ter ficado preocupada com a situação e pediu que o homem deixasse de comprar seus materiais.

“Quando ele me contou isso, eu fiquei muito preocupada e falei para ele parar. Pedi que cancelasse a assinatura e não comprasse mais nada meu”, afirmou.

“Não estou julgando esse rapaz e também não vou expor a identidade dele. Mas, se você precisa escolher entre assinar o meu conteúdo e colocar alguma coisa dentro de casa, não assine o meu conteúdo”, declarou a famosa.

No fim do relato, a influenciadora voltou a reforçar quais gastos considera prioritários. Para ela, as necessidades da família e o pagamento das contas devem vir antes da aquisição de suas publicações.

“Primeiro vem a sua família, a sua alimentação e as suas contas. O meu conteúdo pode esperar”, concluiu.

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