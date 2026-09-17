A Fazenda 18: Sérgio recolhe fezes com as mãos e gera repulsa em telespectadores

Mds gente que horror ????????— Áurea Fernandes (@ASinergyF) September 17, 2026
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Por Mariana Morais
postado em 17/09/2026 11:12