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EITA!

A Fazenda 18: Sérgio recolhe fezes com as mãos e gera repulsa em telespectadores

Cena viralizou e deu o que falar nas redes sociais; veja

A Fazenda 18: Sérgio recolhe fezes com as mãos e gera repulsa em telespectadores - (crédito: Reprodução/Record)
A Fazenda 18: Sérgio recolhe fezes com as mãos e gera repulsa em telespectadores - (crédito: Reprodução/Record)

Um momento protagonizado por Sérgio Hondjakoff em “A Fazenda 18” deu o que falar nas redes sociais.

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Na manhã desta quinta-feira (17), o ator chamou a atenção dos espectadores enquanto realizava uma das tarefas relacionadas aos animais do reality show.

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Durante o trato, Sérgio recolheu as fezes dos animais diretamente com as mãos. Nas imagens que circularam pelas redes sociais, ele aparece realizando a atividade sem utilizar luvas ou qualquer outro item de proteção e higiene.

O registro rapidamente ganhou repercussão entre os internautas, que reagiram à atitude do participante. Parte dos comentários destacou justamente a ausência de equipamentos de proteção durante a tarefa.

"Meu Deus, gente. Que horror!", comentou uma internauta. Outra pessoa demonstrou preocupação com o ator: "Tadinho do nosso cabeção. Ele não merece isso!".

A falta de luvas também foi questionada por outro usuário, que cobrou uma providência da produção do programa: "Cadê as luvas produção, isso é questão de higiene", cobrou outro.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 17/09/2026 11:12
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