Idoso morre após tragédia envolvendo ataque de inseto comum no Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram)

Francisco de Assis Souza, de 86 anos, morreu após sofrer um ataque de abelhas em Terra Nova, no interior da Bahia.

O caso aconteceu na quarta-feira (16) e terminou com a morte do idoso horas depois, em uma unidade hospitalar de Feira de Santana.

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Parentes encontraram a vítima aproximadamente duas horas depois do ataque e acionaram o socorro. Francisco foi levado de ambulância para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde chegou por volta das 14h30.

Segundo informações do g1, o idoso apresentava diversos edemas e hematomas pelo corpo quando deu entrada no hospital. Ele também era hipertenso e diabético, condições que contribuíram para o agravamento do quadro.

Apesar do atendimento médico, Francisco sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu às 21h43, no mesmo dia em que foi atacado.

Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela realização da necropsia.