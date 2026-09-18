Idoso morre após tragédia envolvendo ataque de inseto comum no Brasil

Francisco de Assis Souza, de 86 anos, morreu após sofrer um ataque de abelhas em Terra Nova, no interior da Bahia.
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O caso aconteceu na quarta-feira (16) e terminou com a morte do idoso horas depois, em uma unidade hospitalar de Feira de Santana.
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Parentes encontraram a vítima aproximadamente duas horas depois do ataque e acionaram o socorro. Francisco foi levado de ambulância para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde chegou por volta das 14h30.
Segundo informações do g1, o idoso apresentava diversos edemas e hematomas pelo corpo quando deu entrada no hospital. Ele também era hipertenso e diabético, condições que contribuíram para o agravamento do quadro.
Apesar do atendimento médico, Francisco sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu às 21h43, no mesmo dia em que foi atacado.
Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela realização da necropsia.
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