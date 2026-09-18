Wanessa Camargo relata crise financeira e abandono após 'BBB'

A participação de Wanessa Camargo no "BBB 24" deixou consequências que, segundo a própria cantora, foram além da repercussão pública.

Em entrevista ao podcast "RivoTalks", ela contou que enfrentou dificuldades financeiras depois de sair do reality show da TV Globo e passou a enxergar de outra maneira as relações que mantinha antes do confinamento.

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A experiência, de acordo com Wanessa, também serviu para identificar quais pessoas permaneceram próximas durante o período mais difícil.

“Separei o joio do trigo das minhas relações, de quem tá comigo, de quem não tá comigo, isso foi muito nítido”, disse. “Continuo falando com todo mundo, mas eu sei quem tá do meu lado e quem é meu amigo de verdade hoje.”

A cantora afirmou ainda que esperava mais apoio de pessoas que considerava próximas. Segundo seu relato, apenas familiares, o ex-namorado Dado Dolabella e alguns poucos amigos se posicionaram em sua defesa após a saída do programa.

“Não teve um que levantou o dedo [para me ajudar], fora do âmbito familiar e meu ex-namorado [Dado Dolabella]. Algumas pessoas levantaram minha bandeira e defenderam. Foram poucas”.

Além do impacto nas amizades, Wanessa revelou que o período posterior ao BBB24 afetou diretamente sua vida profissional.

Com a repercussão negativa em torno de sua participação no reality, ela afirmou que deixou de ser chamada para trabalhos e passou por uma redução brusca na renda.

“Eu estava cancelada. As pessoas não entendiam, não queriam me ouvir, não me chamavam. Poucos amigos me deram a mão. Fiquei sem fazer renda. Meu custo continuou aqui [no alto] e, de repente, eu tive que fazer assim [diminuir]. E taca-lhe empréstimo”.

A artista também avaliou que a interrupção das atividades profissionais teve consequências práticas para sua situação financeira.

“Fui para um lugar que eu não precisava e me ferrei financeiramente, acontece com muita gente, porque você para [de trabalhar]. Se você for olhar pelo lado prático, teve vários pontos negativos”, completou.

