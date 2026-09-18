Filho acusa Latino de ser pedófilo e expõe Kelly Key: 'Ela tinha 14 anos' - (crédito: Reprodução/Instagram)

As declarações polêmicas de Guilherme de Oliveira sobre Latino provocaram grande repercussão nas redes sociais.

Filho do cantor, o jovem publicou um longo relato no qual expôs conflitos familiares, falou sobre o próprio tratamento contra o alcoolismo e fez acusações graves contra o artista, incluindo alegações de relações extraconjugais e pedofilia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Guilherme contou que foi criado por pais adotivos depois de ter sido abandonado pela mãe biológica.

“Eu sou filho adotivo, minha mãe verdadeira não quis me criar (…) Vai fazer 12 anos que eu trabalho, trabalho com obra, barman, garçom… E vou falar o que meu pai Latino tá fazendo comigo”, começou o jovem em seu relato.

Relação com Latino

A relação com Latino, segundo Guilherme, nunca teria sido simples. O cantor conheceu o filho em 2018, quando ele tinha 20 anos. Mais recentemente, os dois voltaram a protagonizar um conflito após uma recaída do jovem no consumo de álcool.

Guilherme afirmou que está em tratamento contra o alcoolismo e reconheceu que voltou a beber. De acordo com seu relato, Latino teria feito um vídeo falando sobre a condição e posteriormente acionado a polícia. O jovem também negou ter cometido agressões contra mulheres.

“Ele fez um vídeo falando que eu era alcoólatra (…) Não sou santo, voltei a beber pra esquecer, nisso eu errei. Me acusaram de agressor, nunca agredi nenhuma mulher. Hoje em dia não tenho mais esse problema, faço tratamento no Caps, não é vergonha.”

Proibido de entrar em casa

Ainda conforme Guilherme, a recaída fez com que ele fosse impedido de entrar na casa do cantor. Durante o desabafo, ele criticou a atitude do pai e afirmou que passou a valorizar ainda mais os pais adotivos.

“Chamou a polícia pra mim porque eu tive uma recaída. Bebi, me machuquei, mas família é isso? Eu tenho o contato de dez amantes do meu pai. Isso é ser homem? Você é um safado. Hoje eu dou valor pros meus pais adotivos”, disse.

Acusações contra o pai famoso

As acusações mais graves vieram na sequência. Guilherme afirmou que uma irmã teria acusado Latino de abuso quando ela tinha 15 anos e fez outra alegação envolvendo uma adolescente que, segundo ele, teria ligação com o Vasco. Ele também citou Kelly Key ao fazer suas acusações.

“Não é só colocar filho no mundo. A minha irmã que defendeu ele, acusou ele de abuso com 15 anos. Tem uma mulher lá do Vasco, 15 anos! Um cara de 57 anos pegando uma menina de 15 anos, isso é pedofilia. A Kelly Key ele pegou com 14 anos.”

No fim do relato, Guilherme voltou a criticar o pai e afirmou que pretende deixar o Rio de Janeiro. “Não sou santo, mas meu pai é um sem vergonha. Cansei, vou embora do Rio de Janeiro”, encerrou.

Latino se pronuncia

Após a repercussão das declarações, Latino decidiu se manifestar por meio de uma nota enviada à colunista Fábia Oliveira. O cantor não entrou no mérito das acusações feitas pelo filho e afirmou que pretende tratar o conflito de maneira privada.

“Esse é um assunto familiar, delicado e que envolve questões pessoais que precisam ser tratadas com responsabilidade. Meu filho enfrenta há algum tempo questões relacionadas à dependência e à recuperação, uma situação que exige cuidado, acompanhamento e respeito. Da minha parte, não haverá ataques nem troca de acusações. O que tiver que ser resolvido será tratado de forma privada e responsável.”