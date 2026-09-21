Esposa de Silvanno Salles viraliza ao reagir a suposta traição: 'Deixa ele ser feliz' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Silvanno Salles decidiu se manifestar depois que rumores sobre uma suposta traição envolvendo seu casamento começaram a circular nas redes sociais.

O cantor publicou um recado direcionado a quem, segundo ele, estaria espalhando histórias e acusações sem fundamento a seu respeito.

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Reação da esposa choca internautas

A polêmica ganhou força após Jessica Dandara, esposa do artista, receber mensagens de perfis falsos com alegações de que o marido estaria se relacionando com outras mulheres.

Incomodada com a situação, ela gravou um vídeo para rebater os responsáveis pelas contas e afirmou não estar preocupada com os rumores.

"Vocês acham mesmo que com a vida que eu tenho eu vou me preocupar com isso? Eu só estou vindo aqui falar porque eu sei que você me segue, procure ver sua vida, procure construir o que eu construí. Estou aqui sentada na nossa casa de praia e você tá onde? Largue de ser frustrada, viva sua vida e me deixei em paz", rebateu a famosa.

Jessica também comentou sobre a hipótese levantada pelos perfis de que Silvanno estaria, de fato, envolvido com outra pessoa.

Para ela, mesmo diante de uma eventual situação como essa, não haveria motivo para colocar o relacionamento e a família em risco por causa das mensagens recebidas.

"Se Silvanno tá com alguém como vocês falam, deixa ele ser feliz porque ele tá me fazendo muito feliz e eu não vou destruir minha família por causa de perturbação de mulher frustrada", finalizou.

Cantor se pronunciou

Após a repercussão do vídeo da esposa, o próprio cantor resolveu abordar o caso publicamente.

Sem entrar em detalhes sobre as acusações, Silvanno classificou como calúnias e difamações as histórias que estariam sendo associadas ao seu nome.

"E para os fofoqueiros de plantão que estão inventando algumas histórias aí com meu nome, calúnias e difamações, procurem trabalhar a mente, e ter Deus no coração. Que vocês tenham mais fé em Deus. Valeu."