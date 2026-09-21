Príncipe Imperial do Brasil emite comunicado sobre escândalo do STF - (crédito: Reprodução/Instagram)

O pronunciamento de Dom Rafael de Orléans e Bragança sobre o Supremo Tribunal Federal ganhou ampla repercussão nas redes sociais.

O Príncipe Imperial do Brasil publicou um vídeo no qual abordou os recentes acontecimentos envolvendo a Corte e direcionou a discussão para o funcionamento das instituições brasileiras.

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A publicação ultrapassou 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas, segundo o Diário do Rio.

Sem citar nominalmente ministros ou partidos, Dom Rafael afirmou que sua intenção não era tomar partido no cenário político.

“Não me cabe tomar partido, nem julgar as pessoas”, declarou. A partir daí, ele questionou como conflitos envolvendo integrantes da própria Corte podem ser analisados dentro do atual modelo institucional.

Foi nesse contexto que o príncipe levantou a principal questão do pronunciamento: “Quem julga o julgador?”.

Segundo ele, quando uma controvérsia surge dentro do próprio STF, a análise permanece concentrada na instituição, o que, em sua avaliação, gera questionamentos sobre a existência de uma instância independente para fazer a arbitragem.

A reflexão levou Dom Rafael a recuperar uma instituição prevista na Constituição de 1824: o Poder Moderador.

No vídeo, ele apresentou o mecanismo como uma estrutura de arbitragem que, durante o período imperial, ficava fora das disputas entre os demais poderes.

O príncipe também estabeleceu uma comparação com monarquias parlamentares atuais. Reino Unido, Espanha e Bélgica foram mencionados como exemplos de países nos quais o chefe de Estado exerce funções institucionais sem ocupar o comando cotidiano do governo ou atuar como autoridade judicial.

Ao longo da manifestação, Dom Rafael propôs que o debate não ficasse restrito às pessoas que atualmente ocupam cargos públicos.

Ele questionou se eventuais problemas poderiam estar relacionados ao próprio desenho das instituições e levantou a seguinte hipótese: “Se trocássemos todos os nomes e mantivéssemos o mesmo desenho, no qual os árbitros também são os jogadores, o que mudaria de fato?”

O pronunciamento terminou com um convite para que os brasileiros avaliem o funcionamento do sistema institucional.

“Eu não pretendo impor uma resposta, mas convido cada brasileiro a refletir com serenidade”, afirmou.

A repercussão ocorreu em meio ao debate público sobre o papel do STF e os mecanismos de controle das instituições brasileiras.