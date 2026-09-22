Esposa de Rick se pronuncia após desaparecimento de helicóptero

Enquanto as equipes seguem mobilizadas para encontrar o helicóptero desaparecido na Serra Catarinense, Geralda Helena, mulher do cantor Rick Sollo, recorreu às redes sociais nesta terça-feira (22) para compartilhar uma mensagem de esperança. O sertanejo estava entre as pessoas que viajavam na aeronave.
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Publicada em um story no Instagram, a mensagem escolhida por Geralda Helena faz referência à fé diante do momento vivido pela família. A imagem compartilhada pela esposa do artista dizia:
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“Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus”
O helicóptero desapareceu na região serrana de Santa Catarina, onde as buscas continuam nesta terça-feira (22).
De acordo com informações da BNTV, o local onde a aeronave teria desaparecido já foi identificado pelas equipes, mas o helicóptero e os ocupantes ainda não foram encontrados.
As operações permanecem concentradas na área indicada, enquanto prosseguem os trabalhos para localizar a aeronave e as pessoas que estavam a bordo.
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