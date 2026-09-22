Varanda de prédio desaba e deixa idosa de 86 anos ferida

A queda da varanda de um edifício de três andares deixou uma idosa de 86 anos ferida na noite de domingo (20), no bairro da Ribeira, em Salvador.
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A vítima é locatária do imóvel e estava no prédio quando parte da estrutura desabou.
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Depois do acidente, a idosa recebeu atendimento e foi levada para uma unidade de saúde. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.
Uma vistoria realizada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) apontou a existência de danos estruturais no prédio. Diante do risco identificado, o órgão adotou medidas para evitar novos acidentes no local.
Segundo nota enviada ao g1, a proprietária do imóvel será notificada para providenciar a contratação de um profissional habilitado, que deverá avaliar e executar os reparos necessários na estrutura.
A Defesa Civil também encaminhou à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) um pedido para que sejam demolidos os trechos da construção que permanecem instáveis.
September 22, 2026
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