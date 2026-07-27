Ivete Sangalo publica vídeo com o filho e web não perdoa: 'Parece o Thammy'

A participação de Marcelo Sangalo foi um dos momentos que mais chamaram a atenção durante a segunda apresentação de Ivete Sangalo no Fortal 2026.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No último domingo (26), o filho da artista dividiu o trio elétrico com a mãe e assumiu a percussão ao longo do show, arrancando elogios do público.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Nas redes sociais, Ivete compartilhou um registro da apresentação e demonstrou o carinho pelo herdeiro.
O vídeo publicado em seu perfil no Instagram mostra os dois interagindo enquanto a cantora interpreta "Cria da Ivete", um dos sucessos do Carnaval de Salvador.
Nas imagens, mãe e filho aparecem sorrindo e se divertindo durante a performance.
A publicação rapidamente movimentou a aba de comentários, onde muitos seguidores destacaram a sintonia entre os dois no palco.
Além das mensagens de carinho, alguns internautas passaram a comentar sobre a aparência de Marcelo, fazendo comparações com outra pessoa famosa.
Uma das mensagens que ganhou repercussão dizia: "Alguém acha que o Marcelo parece com o Thammy Miranda ou só eu tô doida?", escreveu uma internauta, em um comentário que ultrapassou mil curtidas.
Outra seguidora reforçou a comparação ao afirmar: "Ele tá parecendo o Thammy filho da Gretchen".
Saiba Mais
- Mariana Morais Lembra dele? Ex-BBB é visto trabalhando em barraca de bebidas alcoólicas no Rio
- Mariana Morais Climão entre Yamal e princesas da Espanha viraliza nas redes sociais
- Mariana Morais Movimento frequentado por famosos faz parte da história do motorista que viralizou
- Mariana Morais MC Koringa e Buchecha lançam projeto inédito; anúncio aconteceu em show de Ludmilla
- Mariana Morais Lis Luciddi encara chef workaholic em novo longa com produção internacional
- Mariana Morais Ex-Paquita esculacha Xuxa após ser acusada de homofobia; veja