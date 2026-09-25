Empresário esmagado por elevador não resiste e morre aos 40 anos

Um acidente envolvendo um elevador terminou com a morte de Adriano Mendonça, de 40 anos, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.
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O caso aconteceu em um estabelecimento localizado na Avenida Tancredo Neves e foi confirmado pela Polícia Militar e por familiares da vítima.
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De acordo com um parente, Adriano foi verificar o equipamento depois que o elevador apresentou um problema e ficou travado.
Durante a inspeção, o homem acabou caindo no vão do elevador de uma altura de aproximadamente 10 metros, conforme informações repassadas pela PM.
Na sequência, o próprio elevador despencou e atingiu a cabeça de Adriano. Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte foi constatada ainda no local.
A ocorrência mobilizou diferentes equipes de emergência. A Polícia Militar foi chamada às 14h54, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros também participaram do atendimento.
As circunstâncias que levaram à queda do equipamento e ao acidente são apuradas pelas autoridades.
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