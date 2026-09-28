'Abortos da natureza': Luana Piovani detona bets e cita Luciano Huck e Vini Jr.

Luana Piovani voltou a se manifestar sobre a polêmica envolvendo Rico Melquiades neste domingo (27).

Morando em Portugal, a atriz também direcionou críticas a celebridades que fazem publicidade para casas de apostas esportivas e defendeu que nomes de maior projeção sejam cobrados pela divulgação das chamadas bets.

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Entre os alvos mencionados pela artista estão Galvão Bueno, Luciano Huck e Vini Jr. Luana afirmou que o debate sobre as plataformas de apostas não deveria se concentrar apenas em influenciadores considerados de menor alcance.

"Isso porque a gente tá pensando só no baixo escalão. Mas eu acho injusto quando fala de BET só falar do baixo escalão. Porque tem o alto escalão também. Galvão [Bueno], Luciano Hulk. Muita gente rica. Vini Jr. Sei que vocês amam esse povo, mas tá na hora de começar a usar massinha cinzenta", provocou.

A manifestação ocorreu no mesmo dia em que Piovani comentou uma publicação da humorista Valen Bandeira sobre a saída de Rico Melquiades do Brasil após a proibição das bets. No vídeo, Valen afirma que "Portugal vai pagar por tudo que fez contra o Brasil porque aquele aborto da natureza vai morar lá".

A declaração serviu de gancho para que Luana levantasse a possibilidade de outros influenciadores que promovem apostas esportivas também escolherem Portugal como destino.

Na avaliação apresentada pela atriz, o país poderia eventualmente adotar uma medida semelhante à anunciada no Brasil e restringir as atividades relacionadas às bets.

Antes de abordar diretamente o vídeo de Valen Bandeira, Luana havia criticado quem se opõe à medida atribuída ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ela classificou essas pessoas como "limítrofes ignóbeis" ao falar sobre a decisão oficializada por Lula por meio de uma Medida Provisória que proíbe a atividade de bets e cassinos online no país.

Ao ampliar a crítica para os famosos que fazem publicidade dessas plataformas, a atriz questionou até que ponto o público deveria manter sua admiração por pessoas que, segundo ela, incentivam comportamentos capazes de levar outras pessoas ao endividamento.

"Será que dá pra amar uma pessoa que quer você se fud#ndo, ficando endividada? Tomara que o povo se desespere, tomara que existam abaixo os assinados, pra que os abortos da natureza não possam chegar e que então eles proíbam as BETS em Portugal. Seria muito bom, hein?", completou.