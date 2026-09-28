Ticiane Pinheiro se joga no funk e sensualiza ao vivo na 'Dança dos Famosos' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O funk ganhou espaço na apresentação de Ticiane Pinheiro na "Dança dos Famosos" deste domingo (27).

A apresentadora escolheu "Perversa", parceria de Pedro Sampaio com J Balvin, para a performance no "Domingão com Huck" e incluiu na coreografia um dos passos mais conhecidos do gênero: o "quadradinho de oito".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante um dos momentos da apresentação, Ticiane foi ao chão e ergueu as pernas antes de movimentar o quadril. O passo ficou conhecido nacionalmente pelo grupo "Bonde das Maravilhas".

Assim que terminou a dança, a apresentadora comemorou a experiência e falou sobre sua relação com o ritmo. "É muito legal o funk", disse.

A performance, entretanto, provocou reações diferentes nas redes sociais. Em uma publicação do comunicador Hugo Gloss, internautas avaliaram a apresentação e fizeram críticas à desenvoltura da esposa de César Tralli.

"Não dança nada. Toda dura", pontuou uma internauta. Outra pessoa afirmou que gosta da apresentadora, mas apontou dificuldades nos movimentos.

"Eu gosto da Tici super alegre espontânea carismática, mas realmente não dança nada, falta gingado nós quadris, mas foi melhor que a Rita Guedes", escreveu.

Também houve comentários mais diretos sobre a performance. "Ruim demais, gente", comentou outro internauta. "Ela ameaçando a dançar kkkkkkk", ironizou mais um.

A apresentação de Ticiane acabou, assim, repercutindo além do palco da "Dança dos Famosos", especialmente pelo uso do famoso passo de funk e pelas avaliações do público nas redes sociais.