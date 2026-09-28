4 sintomas iniciais do câncer que acometeu Netinho de Paula e como se prevenir - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Netinho de Paula contou ao público que foi diagnosticado com câncer na amígdala e que precisará passar por uma cirurgia para tratar a doença.

O anúncio foi feito pelo cantor durante uma apresentação em Manaus, na noite do último sábado (26).

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Segundo o artista, a recuperação fará com que ele interrompa a agenda profissional por 30 dias. Apesar do diagnóstico, Netinho afirmou estar otimista e disse que pretende retornar aos palcos depois do período de recuperação.

Durante o show, o cantor explicou que não pretendia tornar pública a situação. A intenção inicial era realizar o tratamento sem expor o diagnóstico, mas a informação acabou vazando e ele decidiu falar sobre o assunto.

O câncer de amígdala é um tumor que se desenvolve nas amígdalas e pode estar associado principalmente à infecção pelo HPV, ao tabagismo e ao consumo excessivo de álcool.

Entre os sinais que podem surgir estão dor de garganta persistente, dificuldade ou dor ao engolir, sensação de algo preso na garganta, dor de ouvido sem causa aparente e presença de um caroço no pescoço.

Medidas como a vacinação contra o HPV, não fumar, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e utilizar proteção nas relações sexuais estão entre as formas de prevenção. Caso os sintomas permaneçam, a recomendação é procurar avaliação médica.