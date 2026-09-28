Detalhes macabros dos últimos momentos de Rick em helicóptero são revelados - (crédito: Reprodução/Instagram)

Novos relatos sobre os minutos que antecederam a queda do helicóptero que matou o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas foram apresentados pelo jornalista Roberto Cabrini.

O comunicador retornou à região do acidente e conversou com moradores e autoridades envolvidos nas buscas pela aeronave.

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Entre os pontos destacados na reportagem está a condição de voo do helicóptero. Segundo os especialistas ouvidos por Cabrini, a aeronave não poderia realizar naquele momento um voo por instrumentos devido à ausência de determinados equipamentos.

A reportagem também apontou que o helicóptero voava em baixa altitude e desapareceu na nebulosidade pouco antes da queda.

As condições meteorológicas eram diferentes durante a gravação da reportagem. Cabrini relatou que, no momento do acidente, a visibilidade na região era quase nula.

A aeronave sobrevoava uma área montanhosa a aproximadamente 1.750 metros de altitude, onde havia forte nebulosidade e ventos de cerca de 80 km/h.

Israel dos Santos, morador da região, registrou as últimas imagens conhecidas do helicóptero antes da queda.

Ele contou que começou a filmar depois de ouvir um barulho intenso e acompanhou visualmente a aeronave até o momento em que ela desapareceu entre as nuvens.

“Nós ouvimos um som alto e comecei a gravar, tava bem forte. Ele apareceu nesse sentido e acompanhei ele até as araucárias lá em cima. E lá ele sumiu no meio da nebulosidade”, contou.

Outro morador ouvido pela reportagem foi Lauri Pereira, que trabalhava como caseiro na área. Segundo ele, a aeronave passou muito próxima do solo e apresentava um comportamento que chamou sua atenção antes de desaparecer.

“Ele passou tão baixo que chegou a assustar os quero-queros. Observei que ele estava meio que fazendo curvas. Tava baixo, meio de lado e fazendo curvas até se perder nas nuvens. Parecia desorientado. O som do motor estava estrondoso, não estava normal”, afirmou.

Cabrini também conversou com integrantes das equipes que participaram das buscas após o acidente. As autoridades relataram que não houve explosão depois da colisão, característica que chamou a atenção dos profissionais envolvidos no atendimento à ocorrência.

A reportagem foi produzida em meio à comoção provocada pela morte de Rick, da dupla Rick e Renner, e das outras quatro vítimas.

O acidente continua levantando questionamentos sobre as circunstâncias que levaram à queda, especialmente pelas condições meteorológicas e pelos relatos sobre o comportamento da aeronave antes de desaparecer na neblina.