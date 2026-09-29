Ana Paula detona atitudes e manda recado após Milena ganhar programa na Globo

O afastamento entre Ana Paula Renault e Tia Milena ganhou novos detalhes meses após a trajetória das duas no "BBB 26".

Pela primeira vez, a campeã do reality comentou publicamente sobre o rompimento da amizade com a ex-recreadora infantil, que foi sua aliada durante o programa e chegou com ela até a final.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A declaração aconteceu durante a participação da jornalista no "Blogueirinha Entrevista", do Multishow.

Na conversa, Blogueirinha relembrou uma fala de Milena sobre a relação entre as duas, na qual a ex-sister afirmou que ambas estariam em "patamares de carreira diferentes".

Ana Paula disse ter acompanhado a repercussão da declaração e considerou a exposição do assunto "desnecessário".

Ao explicar como enxergou o episódio, a mineira destacou a importância que a amizade teve durante o confinamento e lamentou que o encerramento da relação tenha sido tratado publicamente.

"Sabe o que eu cheguei à conclusão? De que não foi boa para ninguém. Uma conexão tão importante, que elevou nós duas a algo inimaginável dentro do reality, e você ter que, publicamente, dar um fim", desabafou a milionária.

Ana Paula também falou sobre sua própria maneira de manter contato com pessoas depois de experiências intensas como um reality show.

"Eu não sou essa pessoa que fica 24 horas por dia respondendo Whatsapp, que liga, que visita, ainda mais saindo de um reality", explicou.

Apesar do distanciamento, a campeã do "BBB 26" deixou claro que não pretende transformar a situação em uma rivalidade.

Ao falar sobre o momento profissional de Milena, ela fez elogios à ex-amiga e destacou trabalhos realizados por ela após o programa.

"Quero que ela seja muito feliz, que ela ocupe todos os espaços mesmo... Ela tá magnânima, vai tá na TV Globinho, tá fazendo um trabalho incrível, tava no Rock in Rio. Quer dizer que a mulher é muito talentosa!".



Ana Paula revela que até Milena falar publicamente, elas mantinham contato e achou desnecessário a ex-sister ter falado que elas estavam em patamares de carreira diferentes. #BlogueirinhaEntrevista pic.twitter.com/75Dt1RC25v — Central Reality (@centralreality) September 28, 2026