Carol Lekker se manifesta após urinar durante programa ao vivo

A situação inusitada protagonizada por Carol Lekker durante uma transmissão ao vivo ganhou uma explicação da apresentadora nas redes sociais nesta segunda-feira (28).
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Horas depois de urinar em um objeto do cenário do Link Podcast, ela contou que passou a perceber mudanças na frequência urinária após iniciar um medicamento.
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Carol afirmou que começou a tomar lítio para depressão em 25 de setembro. Ao relatar o episódio, ela disse ter relacionado a situação às alterações que percebeu desde o início do tratamento.
A ex-Fazenda também publicou a receita do medicamento e mostrou uma pesquisa sobre o possível aumento da produção de urina e da vontade de urinar associado à substância.
A apresentadora disse que ainda pretende conversar com a médica que acompanha seu tratamento para esclarecer o que ocorreu e avaliar como evitar que uma situação semelhante volte a acontecer.
“De qualquer forma, vou conversar com a minha médica para entender melhor o que está acontecendo e o que podemos fazer para evitar que isso se repita”, escreveu.
Carol também aproveitou a publicação para se desculpar com Mari, integrante da produção, e com o público que acompanhava o programa. Ela destacou especialmente as pessoas que ficaram desconfortáveis ou ofendidas com o episódio.
“Peço desculpas à Mari e a todos que estavam no link, principalmente a quem se sentiu desconfortável ou ofendido com o que aconteceu. Em nenhum momento foi minha intenção causar qualquer tipo de constrangimento a quem está do outro lado nos acompanhando todos os dias”, declarou.
Entenda
O episódio aconteceu enquanto Carol e Dudu Camargo apresentavam o Link Podcast e comentavam os acontecimentos de "A Fazenda 18".
Durante a conversa, a apresentadora avisou que precisava ir ao banheiro. A situação evoluiu rapidamente quando ela decidiu improvisar diante da urgência.
Em tom descontraído, Carol afirmou que poderia urinar em um objeto presente no cenário. Dudu entrou na brincadeira e respondeu: “Faz, mas faz ao vivo, pra dar audiência.”
Pouco depois, Carol pegou uma leiteira que estava no estúdio e urinou dentro dela durante a transmissão. A atitude pegou Dudu de surpresa, provocando risadas do comunicador.
“O quê? Que é isso? Não é possível uma coisa dessas”, reagiu o comunicador, entre risadas.
Após o episódio, Carol solicitou um papel e chegou a receber uma bronca de uma funcionária da produção. A apresentadora, então, tentou minimizar a situação e afirmou que o conteúdo não havia causado sujeira no ambiente.
“Nem foi tudo, tá? Depois eu lavo, desinfeto com cloro, clorim, compro outro. Vamos embora. Segue o baile. Cadê? Não, gente, quer tranquilo que não sujou nada. Eu fiz o teste impermeável. Isso aqui é água daqui, ó”, afirmou.
Carol Lekker voltou a falar sobre o episódio nas redes sociais ainda na segunda-feira (28), explicando o contexto que, segundo ela, levou à decisão tomada durante a transmissão.
Eu não vi isso não, Charlene! ????— RadarQuente (@Tradarquente) September 28, 2026
Carol Lekker fez xixi durante a live da Link TV e Dudu Camargo quase morreu de tanto rir! KKKKKKK pic.twitter.com/hF0Xl9Xa9l
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