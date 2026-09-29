Ana Paula Renault revela como 'torrou' o prêmio do 'BBB 26'

A informação sobre o destino do prêmio milionário de Ana Paula Renault veio acompanhada de uma revelação sobre os ganhos da ex-BBB após deixar o reality.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Cinco meses depois da final do programa, a jornalista afirmou que o valor recebido pela vitória continua, em grande parte, preservado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Ana Paula foi a vencedora do "BBB 26", cuja final aconteceu em abril. Na ocasião, Tadeu Schmidt anunciou que a mineira receberia R$ 5,7 milhões, quantia já apresentada com os impostos descontados.
Até o momento, segundo a própria jornalista, apenas uma parte desse dinheiro foi utilizada. O principal investimento foi a compra de um imóvel, que ela descreveu durante sua participação no "Blogueirinha Entrevista", do Multishow.
Apesar de comentar sobre a aquisição, Ana Paula preferiu manter em sigilo detalhes considerados pessoais. Ela não informou onde fica o imóvel nem revelou quanto pagou pela propriedade.
O que deixou claro é que a compra representa, até então, o único gasto feito diretamente com o prêmio conquistado no "BBB 26".
"Foi um belo apartamento", definiu a jornalista, ao explicar que ainda mantém uma quantia do dinheiro recebido no reality.
Além do prêmio, Ana Paula contou que a conta bancária também cresceu consideravelmente depois de sua saída do programa.
Sem revelar os valores acumulados nos cinco meses seguintes à vitória, ela afirmou que os trabalhos realizados nesse período renderam mais do que o próprio prêmio. "Eu ganhei muito depois. Tipo muito. Mais do que o prêmio", definiu.
????Ana Paula Renault revela que já ganhou mais que o prêmio do BBB 26 após a participação no reality. #BlogueirinhaEntrevista pic.twitter.com/kxnReA9BWW— Central Reality (@centralreality) September 28, 2026
Ana Paula Renault revela que comprou sua casa própria. #BlogueirinhaEntrevista pic.twitter.com/sQPzNdsTS3— Central Reality (@centralreality) September 28, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Carol Lekker se manifesta após urinar durante programa ao vivo
- Mariana Morais Causa da morte do pai de Bruno Gagliasso é revelada; saiba tudo
- Mariana Morais Após temporada de sucesso em Ibiza, AMÉMÉ lança a track 'Chulo'
- Mariana Morais 'Uma live pode movimentar muito dinheiro em um único dia', revela TikToker Rodrigo Locutor
- Mariana Morais Rick ganha mais de 1 milhão de seguidores após morrer: por que a tragédia desperta tanta curiosidade?
- Mariana Morais Destaque do 'Estrela da Casa', Brenno Casagrande viraliza cantando Djavan: ‘Grande honra’