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CAMPEÃ DO 'BBB 26'

Ana Paula Renault revela como 'torrou' o prêmio do 'BBB 26'

Campeã do reality global falou sobre o prêmio no programa 'Blogueirinha Entrevista'

Ana Paula Renault revela como 'torrou' o prêmio do 'BBB 26' - (crédito: Reprodução/Multishow)
Ana Paula Renault revela como 'torrou' o prêmio do 'BBB 26' - (crédito: Reprodução/Multishow)

A informação sobre o destino do prêmio milionário de Ana Paula Renault veio acompanhada de uma revelação sobre os ganhos da ex-BBB após deixar o reality.

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Cinco meses depois da final do programa, a jornalista afirmou que o valor recebido pela vitória continua, em grande parte, preservado.

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Ana Paula foi a vencedora do "BBB 26", cuja final aconteceu em abril. Na ocasião, Tadeu Schmidt anunciou que a mineira receberia R$ 5,7 milhões, quantia já apresentada com os impostos descontados.

Até o momento, segundo a própria jornalista, apenas uma parte desse dinheiro foi utilizada. O principal investimento foi a compra de um imóvel, que ela descreveu durante sua participação no "Blogueirinha Entrevista", do Multishow.

Apesar de comentar sobre a aquisição, Ana Paula preferiu manter em sigilo detalhes considerados pessoais. Ela não informou onde fica o imóvel nem revelou quanto pagou pela propriedade.

O que deixou claro é que a compra representa, até então, o único gasto feito diretamente com o prêmio conquistado no "BBB 26".

"Foi um belo apartamento", definiu a jornalista, ao explicar que ainda mantém uma quantia do dinheiro recebido no reality.

Além do prêmio, Ana Paula contou que a conta bancária também cresceu consideravelmente depois de sua saída do programa.

Sem revelar os valores acumulados nos cinco meses seguintes à vitória, ela afirmou que os trabalhos realizados nesse período renderam mais do que o próprio prêmio. "Eu ganhei muito depois. Tipo muito. Mais do que o prêmio", definiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 29/09/2026 08:58
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