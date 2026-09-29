Causa da morte do pai de Bruno Gagliasso é revelada; saiba tudo

O pai de Bruno Gagliasso, Paulo César Pereira Marques, morreu aos 79 anos na manhã desta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro.
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A informação foi divulgada pela Coluna Fábia Oliveira, que apurou detalhes sobre o período de internação do empresário.
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Paulo César estava hospitalizado havia aproximadamente 20 dias no Hospital Samaritano Barra. Durante a internação, ele sofreu um AVC e precisou passar por duas cirurgias cardíacas.
Segundo a apuração da coluna, o pai do ator morreu no CTI do hospital. O velório está marcado para esta terça-feira (29/9), em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.
Bruno Gagliasso já havia falado publicamente sobre a relação com o pai em diferentes ocasiões. O ator também compartilhou registros dos dois juntos ao longo dos anos, destacando a importância dele em sua trajetória.
Durante uma participação no programa Altas Horas, em 2015, Bruno declarou: “Tenho dois grandes pais, que me apoiam em tudo desde moleque. Sou realmente um privilegiado”.
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