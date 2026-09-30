Amigo íntimo detalha como Gugu teria morrido após acidente no sótão: 'Inexplicável' - (crédito: Reprodução/Record)

A estrutura do sótão da casa de Gugu Liberato em Orlando, nos Estados Unidos, voltou a ser mencionada ao se reconstituírem as circunstâncias do acidente que matou o apresentador.

Homero Salles, que foi amigo pessoal e braço direito de Gugu por décadas, esteve no imóvel após a queda e descreveu o espaço em entrevista ao Programa Flávio Ricco, da LeoDias TV.

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Segundo o diretor e criador de televisão, o local do acidente tinha uma particularidade em relação às construções comuns no Brasil.

O piso do sótão não era composto por uma laje de concreto, mas por placas que não suportavam o peso de uma pessoa. A distância entre o ponto da queda e o andar inferior, conforme a avaliação feita por Homero, era de aproximadamente 3,5 metros.

O diretor afirmou que já conhecia aquele modelo de estrutura e havia inclusive orientado Gugu anteriormente sobre a maneira segura de caminhar em um sótão semelhante.

Na residência do apresentador, entretanto, havia uma tábua próxima ao aparelho de ar-condicionado que teria contribuído para a situação de risco.

Homero também considerou as circunstâncias em que Gugu entrou no sótão. O apresentador havia acabado de retornar de uma viagem, e o ambiente estava completamente escuro.

Na avaliação do amigo, o chamado jet lag e a ausência de iluminação podem ter influenciado o momento em que ocorreu a queda.

“É assim, inexplicável. Tinha… tava lá onde ele caiu. Eu olhava para aquilo… até tinha que consertar antes da família voltar para os Estados Unidos, arrumei pedreiro para… E olhava aquilo e falava: 'É muito pouca distância!'". "É isso, é isso que me chateava, porque dava o quê, uns 3,5 metros?”, relatou Homero.

“O Jet lag, ele tinha acabado de chegar de viagem. O sótao totalmente escuro, é breu. A primeira coisa que você faz quando entra é tentar acender uma luz. É só a luz que vazou da porta que você entrou. Então, ele deve ter tentado acender a luz e pisou em falso", explicou.

Na entrevista, Homero ainda falou sobre o impacto sofrido por Gugu durante a queda. Para ele, a possibilidade de o apresentador ter ficado inconsciente imediatamente após atingir a cabeça é algo que gostaria de acreditar que tenha acontecido.

“E aí bateu a cabeça. Eu quero ter comigo, e oro para que tenha sido dessa maneira, para que ele já descesse desacordado já. Entendeu? Porque a altura não era… não era para tanto.”, disse.

A hipótese levantada pelo diretor é de que Gugu tenha entrado no sótão, tentado encontrar o interruptor e, por causa da escuridão, colocado o pé em uma área que não oferecia sustentação.

A queda aconteceu em 20 de novembro de 2019, na casa do apresentador em Orlando, na Flórida.

Após o acidente doméstico, Gugu foi encaminhado ao Orlando Health Medical Center. Ele permaneceu internado no hospital depois de cair de aproximadamente quatro metros de altura enquanto acessava o sótão.

A família comunicou a morte do apresentador, que tinha 60 anos, em 22 de novembro de 2019. Na ocasião, a nota divulgada pelos familiares informou que os exames haviam identificado sangramento intracraniano. Posteriormente, foi confirmada a morte encefálica.

Homero Salles trabalhou ao lado de Gugu em diferentes projetos televisivos ao longo de décadas, incluindo o "Domingo Legal" e o "Viva a Noite", e se tornou um de seus principais parceiros profissionais e pessoais.