Ator consagrado da TV Globo reage após ser dado como morto na web

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Aos 93 anos, Ary Fontoura precisou recorrer às redes sociais para esclarecer uma informação falsa sobre a própria morte.
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O ator se deparou, na manhã desta segunda-feira (28), com uma publicação no Facebook que anunciava seu suposto falecimento.
O conteúdo compartilhado na plataforma afirmava que Ary teria morrido em 9 de setembro deste ano. A publicação trazia uma foto do artista e apresentava a informação como se fosse verdadeira, o que levou o ator a se manifestar publicamente.
Conhecido também pela presença nas redes sociais, onde costuma publicar vídeos com situações bem-humoradas e conteúdos que destacam sua rotina e vitalidade, Ary demonstrou indignação com a notícia.
Ele também chamou atenção para o possível impacto que a falsa informação poderia causar entre pessoas próximas.
“Meus amigos, hoje eu me deparei com uma notícia muito desagradável. Estão anunciando a minha morte no Facebook. Colocaram minha foto e inventaram até uma data. Imagina o susto da minha família, dos meus amigos e de quem realmente gosta de mim”, refletiu.
Em um vídeo publicado para esclarecer o episódio, o ator reforçou que a disseminação desse tipo de conteúdo não deve ser tratada como uma simples brincadeira.
Ary afirmou estar bem e pediu aos seguidores que ajudem a impedir a circulação de novas publicações semelhantes.
“Isso não é brincadeira. Isso é uma falta de respeito. Eu estou aqui, graças a Deus, vivo e muito bem. Se vocês virem algo assim, denunciem, por favor.”
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