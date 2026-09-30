Candidato do PSOL é socorrido em estado grave após acidente; político voltava de enterro - (crédito: Reprodução/Instagram)

O candidato ao Governo da Bahia pelo PSOL, Ronaldo Mansur, precisou ser internado após sofrer um acidente de carro em Salvador nesta terça-feira (29).

A ocorrência aconteceu no início da tarde, nas proximidades da Avenida 29 de Março, quando o político retornava para a capital baiana.

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Mansur estava dirigindo o próprio veículo e voltava de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde havia participado do sepultamento de um primo.

Após o acidente, ele recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho.

De acordo com informações divulgadas posteriormente pela assessoria, o candidato deu entrada na unidade hospitalar com politraumatismos, pressão oscilante e perda de consciência.

A equipe informou que ele aguardava os resultados dos exames de imagem e, até a atualização mais recente, apresentava quadro estável e estava lúcido.

A equipe médica determinou que Mansur permanecesse internado na Sala Vermelha do hospital por pelo menos 12 horas para observação.

As circunstâncias exatas da colisão não haviam sido detalhadas pela assessoria nas primeiras informações divulgadas sobre o caso.

A Transalvador informou que enviaria uma viatura ao local para realizar uma ronda e levantar dados sobre a ocorrência.

O acidente também colocou em dúvida a participação de Mansur no debate da TV Bahia previsto para a noite desta terça-feira.

O candidato havia sido convidado para o encontro, mas sua presença passou a depender da evolução do quadro de saúde após a internação.