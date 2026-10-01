Jogadora de 15 anos morre após ser atingida por gangorra enquanto brincava - (crédito: Reprodução/Instagram)

Beatriz Baldissera Peixoto, de 15 anos, morreu após um acidente em um sítio de Alfredo Wagner, em Santa Catarina, no sábado.

A adolescente estava em uma gangorra com duas amigas quando caiu do brinquedo e foi atingida pela estrutura de madeira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações da Polícia Civil, a estrutura teria se desprendido e atingido as costas da jovem.

O proprietário do sítio prestou os primeiros socorros antes de Beatriz ser encaminhada para um hospital, conforme consta na ocorrência registrada pela Polícia Militar.

Apesar do atendimento, a adolescente não resistiu. A morte foi constatada na unidade de saúde.

Beatriz era jogadora de handebol do time de São José. Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer lamentou a morte da jovem.

O corpo foi velado na noite de ontem, no Crematório Catarinense, em Palhoça. A cremação ocorreu durante a madrugada.