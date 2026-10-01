Jogadora de 15 anos morre após ser atingida por gangorra enquanto brincava

Beatriz Baldissera Peixoto, de 15 anos, morreu após um acidente em um sítio de Alfredo Wagner, em Santa Catarina, no sábado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A adolescente estava em uma gangorra com duas amigas quando caiu do brinquedo e foi atingida pela estrutura de madeira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo informações da Polícia Civil, a estrutura teria se desprendido e atingido as costas da jovem.
O proprietário do sítio prestou os primeiros socorros antes de Beatriz ser encaminhada para um hospital, conforme consta na ocorrência registrada pela Polícia Militar.
Apesar do atendimento, a adolescente não resistiu. A morte foi constatada na unidade de saúde.
Beatriz era jogadora de handebol do time de São José. Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer lamentou a morte da jovem.
O corpo foi velado na noite de ontem, no Crematório Catarinense, em Palhoça. A cremação ocorreu durante a madrugada.
Saiba Mais
- Mariana Morais Luciano Huck é exposto em troca de mensagens com Daniel Vorcaro
- Mariana Morais Influenciadora Mari Menezes é cancelada por causa das bets e vai parar no hospital
- Mariana Morais Netto Brito comemora entrada no Top 50 do Spotify Brasil com 'Mega Hair', parceria com Luan Pereira
- Mariana Morais Sintomas da doença sem cura que fez Simone Biles agonizar por anos
- Mariana Morais Capitão de navio morre aos 39 anos após tragédia em restaurante; saiba motivo
- Mariana Morais Candidato do PSOL é socorrido em estado grave após acidente; político voltava de enterro