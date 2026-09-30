Capitão de navio morre aos 39 anos após tragédia em restaurante; saiba motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma emergência médica terminou com a morte de um capitão da Marinha Mercante, de 39 anos, em um restaurante dentro de um shopping de Goiânia.

Iran Peixoto Martins Costa passou mal no domingo e sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto estava no estabelecimento.

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O atendimento começou antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Uma enfermeira que estava no restaurante e socorristas do próprio local iniciaram os primeiros procedimentos. Equipes do Samu também participaram da tentativa de salvar o homem.

Os bombeiros receberam o chamado às 14h49 e, ao chegarem, deram continuidade às manobras de reanimação cardiopulmonar.

Os procedimentos foram mantidos durante aproximadamente uma hora, com apoio de uma equipe de saúde nos cuidados de suporte avançado.

Apesar dos esforços, um médico que acompanhava o atendimento declarou a morte de Iran após as tentativas de reanimação. Até o momento, a causa do mal súbito não foi esclarecida.

Iran atuava profissionalmente em alto-mar como capitão de cabotagem, função relacionada ao transporte de cargas e passageiros entre portos situados dentro do mesmo país.

Como oficial da Marinha Mercante, ele passava períodos embarcado por causa do trabalho e permanecia em Goiânia quando não estava navegando.