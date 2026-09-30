Sintomas da doença sem cura que fez Simone Biles agonizar por anos

Simone Biles e a doença de pele - (crédito: Reprodução/Instagram)

A preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, foi marcada por um problema de pele que Simone Biles demorou a investigar.

A ginasta, atualmente com 29 anos, contou que passou anos convivendo com coceira e descamação, principalmente no couro cabeludo, até buscar atendimento especializado.

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O quadro chegou a provocar ferimentos. Em entrevista à revista People, Simone descreveu a intensidade da coceira e revelou que chegou a usar um pente para tentar aliviar o desconforto.

“Eu estava com coceira e descamando. A coceira era tão forte que eu chegava a usar um pente e sangrar”, relatou.

Inicialmente, a atleta acreditou que tivesse apenas caspa. Por causa da rotina de treinos e das constantes viagens, ela adiou uma consulta com um dermatologista e tentou controlar os sintomas com produtos vendidos sem receita médica.

“Eu não fui ao dermatologista imediatamente porque estou muito ocupada. Eu estava sempre na academia, sempre viajando”, explicou.

A situação também afetou Simone durante a competição em Paris. Com a descamação espalhada pela pele, a ginasta passou a se preocupar com a possibilidade de o problema ficar visível nas transmissões dos Jogos.

“Nas Olimpíadas, minha pele estava descamando por todo lado, então fiquei com medo de que alguém visse na TV”, afirmou.

Foi somente depois de procurar ajuda médica que ela descobriu as condições responsáveis pelos sintomas. Simone recebeu diagnóstico de dermatite seborreica no rosto e no couro cabeludo, além de eczema nos braços.

A partir daí, começou a seguir acompanhamento dermatológico e decidiu compartilhar publicamente a experiência.

A ginasta atualmente participa da campanha Skin to Believe In, iniciativa dedicada à conscientização sobre doenças inflamatórias da pele e à importância de procurar orientação profissional diante de sintomas persistentes.

A dermatite seborreica é uma doença inflamatória crônica que costuma atingir áreas mais oleosas, como couro cabeludo e rosto. A condição está relacionada à oleosidade e à proliferação de fungos do gênero Malassezia.

Entre as manifestações mais comuns estão coceira, vermelhidão, descamação e o surgimento de placas com aparência oleosa ou esbranquiçada. Embora não exista cura definitiva, os sintomas podem ser controlados com tratamento.

O acompanhamento pode envolver shampoos antifúngicos e produtos específicos para combater a descamação.

Em períodos de crise, medicamentos prescritos por um dermatologista também podem ser utilizados, conforme a avaliação de cada paciente.