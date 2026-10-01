Cantora mirim morre aos 8 anos após contrair vírus comum entre humanos

Hirata Runa, de 8 anos, conhecida artisticamente como Luna-chan, morreu poucos dias após subir ao palco no Japão.
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A morte da jovem cantora foi confirmada pela equipe nesta quarta-feira (30), conforme informou o tabloide britânico Daily Mail.
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Nascida em 16 de abril de 2018, Runa integrava o DIANNA Project, em Nagoya, onde se preparava para seguir carreira como idol.
Além de cantar, ela também se apresentava com coreografias e, de acordo com o The Sun, tinha entre suas atividades preferidas viajar e jogar videogame.
A artista realizou sua última apresentação em 20 de setembro, durante o evento Regular Live Vol.70.
Pouco depois de deixar o palco, Luna-chan publicou uma mensagem nas redes sociais sobre a experiência: "Obrigada por hoje. Foi muito divertido".
Segundo a agência responsável pela menina, Runa morreu por volta das 4h da última sexta-feira (25). A causa apontada foi uma miocardite provocada pela gripe. A condição consiste em uma inflamação do músculo cardíaco e pode ocorrer como complicação de uma infecção.
Após a confirmação da morte, os familiares fizeram um pedido aos fãs para que a lembrança da jovem artista continue sendo preservada.
"Runa amava a todos. Se possível, por favor, deixem que ela permaneça em um cantinho de seus corações como uma idol eterna", afirmaram.
???????????????????????#???????????????https://t.co/xn1fKlLPpl #DIANNA?????? #DIANNA????????? #???? #JS1 pic.twitter.com/TULzMfQK1B— ?????DIANNA?????????? (@DP_HIRATALUNA) January 1, 2026
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