Cantora mirim morre aos 8 anos após contrair vírus comum entre humanos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Hirata Runa, de 8 anos, conhecida artisticamente como Luna-chan, morreu poucos dias após subir ao palco no Japão.

A morte da jovem cantora foi confirmada pela equipe nesta quarta-feira (30), conforme informou o tabloide britânico Daily Mail.

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Nascida em 16 de abril de 2018, Runa integrava o DIANNA Project, em Nagoya, onde se preparava para seguir carreira como idol.

Além de cantar, ela também se apresentava com coreografias e, de acordo com o The Sun, tinha entre suas atividades preferidas viajar e jogar videogame.

A artista realizou sua última apresentação em 20 de setembro, durante o evento Regular Live Vol.70.

Pouco depois de deixar o palco, Luna-chan publicou uma mensagem nas redes sociais sobre a experiência: "Obrigada por hoje. Foi muito divertido".

Segundo a agência responsável pela menina, Runa morreu por volta das 4h da última sexta-feira (25). A causa apontada foi uma miocardite provocada pela gripe. A condição consiste em uma inflamação do músculo cardíaco e pode ocorrer como complicação de uma infecção.

Após a confirmação da morte, os familiares fizeram um pedido aos fãs para que a lembrança da jovem artista continue sendo preservada.

"Runa amava a todos. Se possível, por favor, deixem que ela permaneça em um cantinho de seus corações como uma idol eterna", afirmaram.

