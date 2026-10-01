Produtora americana acusa Pablo de calote de R$ 455 mil e cantor se manifesta

O cancelamento de duas apresentações de Pablo nos Estados Unidos provocou uma disputa pública entre a equipe do cantor e a produtora responsável pelos eventos.
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Enquanto os representantes do artista atribuem a suspensão a problemas envolvendo a imigração, o contratante afirma ter desembolsado mais de R$ 455 mil e acusa Pablo de não cumprir o compromisso.
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Os shows estavam previstos para 2 de outubro, em Boston, e 3 de outubro, em Newark, como parte da Turnê EUA 2026, anunciada como uma parceria entre Pablo do Arrocha e Eduardo Costa. Uma das apresentações já tinha ingressos esgotados em um dos setores.
A versão apresentada pela M&P Produções, escritório responsável pela carreira de Pablo, é de que profissionais considerados essenciais para os espetáculos tiveram os vistos negados durante o processo migratório.
Outros integrantes da equipe, segundo o comunicado, só receberam os passaportes de volta na própria quarta-feira (30), data prevista para a viagem.
A empresa afirmou ainda que o cancelamento ocorreu por circunstâncias relacionadas exclusivamente ao processo migratório e que não houve decisão unilateral do artista ou de sua equipe.
O escritório lamentou a suspensão das apresentações e agradeceu ao público pela compreensão.
Do outro lado, a Schuina Productions apresentou uma versão diferente. O empresário Adilson Alves Schuina declarou que as despesas já haviam sido pagas e que recebeu a informação de que Pablo não embarcaria.
Segundo ele, mais de 88 mil dólares, cerca de R$ 455 mil, foram destinados a custos como petições e passagens executivas para o cantor, a mulher dele e o empresário Mário Paim.
O produtor também afirmou possuir documentos relacionados ao processo de viagem e disse ter recebido uma proposta para substituir o compromisso nos Estados Unidos por um show de Pablo no Brasil.
A acusação de “calote”, contudo, é contestada pela versão apresentada oficialmente pela equipe do cantor, que atribui o cancelamento às questões migratórias.
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