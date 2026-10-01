Virginia expõe rotina de skincare de Vini Jr. e craque reage; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um dos registros compartilhados por Virginia Fonseca nesta quarta-feira (30) chamou atenção dos seguidores por mostrar um momento descontraído ao lado de Vini Jr.

O jogador do Real Madrid aparece na imagem usando uma máscara facial hidratante, revelando que também mantém cuidados de skincare.

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A influenciadora publicou um álbum com momentos vividos ao longo de setembro e reuniu diferentes cenas de sua rotina.

Entre os registros, estão fotografias ao lado dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além de momentos românticos com o namorado.

A publicação também contou com uma interação pública do atacante nos comentários. Vini Jr. deixou uma mensagem curta para Virginia: “Saudades”.

O álbum foi compartilhado pela influenciadora com seus milhões de seguidores e reuniu imagens de diferentes ocasiões do mês, incluindo momentos em família e registros do relacionamento com o jogador.