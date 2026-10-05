Atriz da Globo vê homem morrer em local de votação e relata terror

Um eleitor de 62 anos morreu na manhã deste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições de 2026, após passar mal enquanto aguardava para votar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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A ocorrência foi registrada dentro de um local de votação. A atriz Giovanna Lancellotti estava no mesmo endereço para votar e presenciou o momento.
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Ao comentar uma publicação sobre o caso nas redes sociais, ela afirmou que o socorro médico demorou para chegar.
“Foi do meu lado. Foi horrível, o atendimento médico demorou uma hora e meia para chegar”, contou a atriz.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o homem apresentou mal-estar em um dos corredores do local.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e realizou o atendimento, mas o eleitor morreu às 12h43. A causa da morte é apurada pelas autoridades.
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