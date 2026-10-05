Diogo Nogueira se pronuncia após ser atacado em local de votação

O momento da votação de Diogo Nogueira neste domingo (4) foi marcado por um desentendimento com uma eleitora em um colégio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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Segundo o cantor, a mulher o hostilizou e foi necessário solicitar o auxílio de um funcionário para contê-la dentro do local.
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Após deixar a escola, o sambista publicou um vídeo nas redes sociais em que contou o episódio. Diogo afirmou que a eleitora era apoiadora de Jair Bolsonaro.
No momento da votação, ele usava uma camisa com adesivos de Luiz Inácio Lula da Silva e Benedita da Silva.
"Tive de chamar um ajudante para poder fazer com que ela se comportasse dentro do colégio, até porque é crime fazer o que ela fez. Vim votar aqui no colégio onde as minhas irmãs estudaram. E dever de missão cumprida", declarou o cantor em gravação publicada nas redes sociais.
Mesmo após o episódio, Diogo afirmou ter saído do local com a sensação de missão cumprida.
O cantor também destacou que o conflito não tirou sua satisfação por participar do processo democrático.
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