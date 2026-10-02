Lula reage ao relacionamento entre Luciano Huck e Vorcaro: 'Todo mundo nu' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou Luciano Huck ao comentar as relações de Daniel Vorcaro, do Banco Master, com personalidades públicas durante entrevista ao Flow Podcast nesta quinta-feira (1º).

O chefe do Executivo defendeu que todos os envolvidos nas conexões do banqueiro sejam investigados e afirmou que o caso revela uma exposição ampla de figuras da sociedade.

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“É preciso investigar todo mundo. Porque esse tal de Vorcaro não era apenas um ladrão, ele era mágico, porque ele envolvia todo mundo. Ele envolvia até o Luciano Huck, que aparece de vez em quando querendo ser político. Um cara moderno, que não está na política, que é de fora, fez um curso não sei aonde, de repente a gente descobre que ele viajava no avião do Vorcaro para baratear as custas do programa dele”, disse Lula.

Na sequência, o presidente afirmou que as investigações estariam revelando relações envolvendo políticos e outras pessoas ligadas ao banqueiro.

“Está ficando todo mundo nu dentro da sociedade. A gente descobre uma sequência de senadores, deputados, tudo com as meninas da Suíça, da Suécia, sei lá. Ou seja, virou uma pu*****, desculpa o palavrão”, acrescentou.

A fala de Lula ocorre após a Polícia Federal apreender mensagens no celular de Vorcaro que mostram uma relação próxima entre o banqueiro e Huck.

Segundo informações divulgadas pela revista Veja, as conversas registram encontros, favores pessoais e tratativas comerciais envolvendo o apresentador e empresas ligadas ao Banco Master.

Entre os assuntos registrados nas mensagens estão negociações envolvendo o Will Bank e o programa “Domingão com Huck”.

Huck também teria utilizado um avião cedido por Vorcaro durante uma viagem relacionada à produção de um conteúdo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Segundo a assessoria do apresentador, a relação entre os dois ocorreu no contexto do patrocínio do Will Bank ao programa, sem sociedade entre eles, e os contratos foram encerrados antes da intervenção no banco.

Uma das mensagens atribuídas a Huck foi enviada na noite de 17 de novembro de 2025, pouco antes da prisão de Vorcaro em Guarulhos. Na ocasião, o apresentador comentou a notícia sobre a compra do Banco Master.

“Vi a boa notícia da compra do Master agora no JN. Muito bom. Congrats. Você merece sair inteiro desta turbulência toda”, escreveu Huck, segundo a revista Veja.