Vidente dos famosos prevê tragédia em carreira política de Flávio Bolsonaro

Uma previsão feita por Chaline Grazik, conhecida como a “vidente dos famosos”, colocou o nome de Flávio Bolsonaro no centro de uma série de acontecimentos negativos.
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A profissional realizou uma leitura de cartas sobre o candidato à Presidência da República e afirmou ter identificado a possibilidade de problemas no futuro político do senador.
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Durante a consulta, Chaline descreveu Flávio como alguém que estaria espiritualmente desgastado e demonstraria dúvidas em relação aos próprios objetivos.
De acordo com a vidente, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro teria proteção espiritual, mas não saberia se conseguiria sustentar a trajetória que pretende seguir.
"[Flávio] é uma pessoa que é protegida pelo espiritual. Ele está desgastado. No fundo, no fundo ele, não tem certeza do que quer. Ele não sabe se vai aguentar", disse.
A previsão também mencionou a possibilidade de uma prisão. Chaline afirmou que, mesmo em um cenário no qual Flávio Bolsonaro chegasse à Presidência, ele não permaneceria no cargo durante os quatro anos previstos para o mandato.
"Lá pra frente ele pode ser preso. Mesmo se ele for presidente, ele vai ser cortado", declarou ela.
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