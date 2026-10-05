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Idoso morre em local de votação e causa da morte é revelada

Gilson Pereira da Silva tinha 65 anos; saiba mais

Idoso morre em local de votação e causa da morte é revelada - (crédito: Reprodução/Instagram)
Idoso morre em local de votação e causa da morte é revelada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um homem de 65 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em um local de votação de Cotegipe, no oeste da Bahia, na manhã deste domingo (4).

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Identificado como Gilson Pereira da Silva, ele chegou a receber atendimento de pessoas que estavam no local e tinham conhecimentos na área da saúde.

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Após os primeiros socorros, Gilson foi encaminhado ao Centro Médico Santa Cruz, mas não resistiu.

A Polícia Militar registrou a ocorrência como morte por causas naturais em uma zona eleitoral.

Familiares informaram à TV Oeste que o idoso era portador de cardiopatia e utilizava marca-passo cardíaco.

A Câmara Municipal de Vereadores de Cotegipe divulgou uma nota de pesar após a morte do homem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 05/10/2026 07:47
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