Idoso morre em local de votação e causa da morte é revelada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um homem de 65 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em um local de votação de Cotegipe, no oeste da Bahia, na manhã deste domingo (4).

Identificado como Gilson Pereira da Silva, ele chegou a receber atendimento de pessoas que estavam no local e tinham conhecimentos na área da saúde.

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Após os primeiros socorros, Gilson foi encaminhado ao Centro Médico Santa Cruz, mas não resistiu.

A Polícia Militar registrou a ocorrência como morte por causas naturais em uma zona eleitoral.

Familiares informaram à TV Oeste que o idoso era portador de cardiopatia e utilizava marca-passo cardíaco.

A Câmara Municipal de Vereadores de Cotegipe divulgou uma nota de pesar após a morte do homem.