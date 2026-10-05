Idoso morre em local de votação e causa da morte é revelada

Um homem de 65 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em um local de votação de Cotegipe, no oeste da Bahia, na manhã deste domingo (4).
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Identificado como Gilson Pereira da Silva, ele chegou a receber atendimento de pessoas que estavam no local e tinham conhecimentos na área da saúde.
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Após os primeiros socorros, Gilson foi encaminhado ao Centro Médico Santa Cruz, mas não resistiu.
A Polícia Militar registrou a ocorrência como morte por causas naturais em uma zona eleitoral.
Familiares informaram à TV Oeste que o idoso era portador de cardiopatia e utilizava marca-passo cardíaco.
A Câmara Municipal de Vereadores de Cotegipe divulgou uma nota de pesar após a morte do homem.
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