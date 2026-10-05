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Rachel Sheherazade se manifesta após ser derrotada nas urnas

Jornalista concorria ao cargo de deputada estadual por São Paulo

Rachel Sheherazade se manifesta após ser derrotada nas urnas - (crédito: Reprodução/Instagram)
Rachel Sheherazade se manifesta após ser derrotada nas urnas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Rachel Sheherazade encerrou sua primeira disputa eleitoral sem conseguir uma cadeira na Câmara dos Deputados.

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Candidata pelo PSD em São Paulo, a jornalista recebeu 22.453 votos no primeiro turno das eleições de 2026 e se pronunciou sobre o resultado nas redes sociais na noite deste domingo (4).

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Em uma publicação no Instagram, a apresentadora agradeceu às pessoas que participaram de sua campanha e aos eleitores que escolheram seu nome nas urnas.

Ela também parabenizou os candidatos que conquistaram uma vaga e desejou que os eleitos tenham sabedoria durante o mandato.

“Perder faz parte do processo eleitoral. Por isso, reconhecer a soberania das urnas é essencial para qualquer cidadão democrata”, escreveu a jornalista.

Rachel também destacou o apoio recebido ao longo da campanha e agradeceu aos mais de 22 mil eleitores que confiaram em sua candidatura.

“Eu agradeço aos mais de 22 mil votos confiados e também a todos aqueles que caminharam ao meu lado, trabalhando por nossa campanha. Aos eleitos, meus parabéns. Desejo sabedoria para conduzir os interesses do povo paulista e os rumos do Brasil”, completou.

A candidatura deste ano representou a estreia de Sheherazade em uma eleição. Antes de entrar oficialmente na disputa, a jornalista já havia construído uma trajetória pública marcada pela atuação na televisão, especialmente como apresentadora e comentarista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 05/10/2026 12:26
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