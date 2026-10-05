Rachel Sheherazade se manifesta após ser derrotada nas urnas

Rachel Sheherazade encerrou sua primeira disputa eleitoral sem conseguir uma cadeira na Câmara dos Deputados.
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Candidata pelo PSD em São Paulo, a jornalista recebeu 22.453 votos no primeiro turno das eleições de 2026 e se pronunciou sobre o resultado nas redes sociais na noite deste domingo (4).
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Em uma publicação no Instagram, a apresentadora agradeceu às pessoas que participaram de sua campanha e aos eleitores que escolheram seu nome nas urnas.
Ela também parabenizou os candidatos que conquistaram uma vaga e desejou que os eleitos tenham sabedoria durante o mandato.
“Perder faz parte do processo eleitoral. Por isso, reconhecer a soberania das urnas é essencial para qualquer cidadão democrata”, escreveu a jornalista.
Rachel também destacou o apoio recebido ao longo da campanha e agradeceu aos mais de 22 mil eleitores que confiaram em sua candidatura.
“Eu agradeço aos mais de 22 mil votos confiados e também a todos aqueles que caminharam ao meu lado, trabalhando por nossa campanha. Aos eleitos, meus parabéns. Desejo sabedoria para conduzir os interesses do povo paulista e os rumos do Brasil”, completou.
A candidatura deste ano representou a estreia de Sheherazade em uma eleição. Antes de entrar oficialmente na disputa, a jornalista já havia construído uma trajetória pública marcada pela atuação na televisão, especialmente como apresentadora e comentarista.
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