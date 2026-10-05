Rafa Justus se pronuncia após ataques por suposto voto em Flávio Bolsonaro: 'Horrorosa' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A primeira participação de Rafaella Justus nas eleições terminou marcada por uma onda de críticas nas redes sociais.

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, a jovem revelou neste domingo (4) que votou pela primeira vez e, posteriormente, compartilhou uma mensagem ofensiva recebida após o momento eleitoral.

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O ataque fazia referência à aparência de Rafaella e também continha ofensas relacionadas à sua inteligência.

A jovem foi alvo de críticas depois de ser acusada de ter votado em Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições deste ano. Ela, porém, não confirmou qual foi sua escolha nas urnas.

Na mensagem publicada por Rafaella, a autora escreveu: “Por isso que nasceu horrorosa assim. A cabeça de tubarão-martelo é para ser proporcional o quão burr* é. Nem plástica resolve seu problema, porque, além de feia, teu problema está na alma”.

Rafaella decidiu responder à publicação e afirmou que normalmente evita dar visibilidade a comentários de haters em seu perfil. Desta vez, entretanto, considerou que a mensagem ultrapassou esse limite.

“Não costumo dar palco para hater nesse perfil, mas essa foi tão gratuita que eu precisei expor aqui. É assustador o quanto gente vazia se sente confortável destilando ódio atrás de uma tela. Maria Clara, espero que você melhore como pessoa”, rebateu a herdeira do ex-casal.