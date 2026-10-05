Léo Santana se manifesta após ser visto votando com a filha no colo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A tarde de votação de Léo Santana teve a companhia da filha, Liz. O cantor foi a um colégio eleitoral de Salvador neste domingo (4) e, antes de entrar para registrar o voto, cumprimentou algumas pessoas que estavam no local.

Depois de cumprir a obrigação eleitoral, o artista publicou um vídeo do momento nas redes sociais e resumiu a experiência com a frase: "Papel de cidadão exercido com sucesso".

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Na gravação, ele escolheu como trilha a música "Tem Que Ser", parceria com Xande de Pilares.

A presença de Liz também chamou a atenção dos seguidores. "Liz vai contar para a gente em quem você votou", brincou um internauta.

"Liz toda simpática enquanto o papai vota", escreveu outro. Um terceiro comentou: "Relembre de onde veio e para onde vai".

O cantor esteve entre os diversos famosos que foram às urnas no primeiro turno das eleições de 2026. Ao todo, mais de 158 milhões de brasileiros estavam aptos a votar em todo o país.