MC Poze se espanta ao ver mulher idêntica a Bruna Biancardi em live

Um encontro inusitado durante uma transmissão ao vivo chamou a atenção de MC Poze.
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O funkeiro se surpreendeu ao conversar com uma jovem que tinha uma forte semelhança com Bruna Biancardi, mulher de Neymar.
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A aparência da internauta deixou Poze confuso por alguns instantes. Antes de seguir a conversa, ele tentou confirmar se não estava diante da própria influenciadora.
“Tu não é a mulher do Neymar, não?”, questionou o cantor durante a live.
A jovem acabou entrando na brincadeira, enquanto Poze continuou reagindo à semelhança. Em outro momento, o funkeiro afirmou, em tom de humor: “mulher do Neymar não dá, não”.
A situação rapidamente se transformou em um dos momentos descontraídos da transmissão, justamente pela reação espontânea de MC Poze ao acreditar, por alguns segundos, que estava conversando com a esposa do jogador.
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