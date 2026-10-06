MC Poze se espanta ao ver mulher idêntica a Bruna Biancardi em live

MC Poze do Rodo se espanta ao ver mulher idêntica a Bruna Biancardi em live - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um encontro inusitado durante uma transmissão ao vivo chamou a atenção de MC Poze.

O funkeiro se surpreendeu ao conversar com uma jovem que tinha uma forte semelhança com Bruna Biancardi, mulher de Neymar.

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A aparência da internauta deixou Poze confuso por alguns instantes. Antes de seguir a conversa, ele tentou confirmar se não estava diante da própria influenciadora.

“Tu não é a mulher do Neymar, não?”, questionou o cantor durante a live.

A jovem acabou entrando na brincadeira, enquanto Poze continuou reagindo à semelhança. Em outro momento, o funkeiro afirmou, em tom de humor: “mulher do Neymar não dá, não”.

A situação rapidamente se transformou em um dos momentos descontraídos da transmissão, justamente pela reação espontânea de MC Poze ao acreditar, por alguns segundos, que estava conversando com a esposa do jogador.