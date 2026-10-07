Viih Tube anuncia saída das redes para vender curso e público não perdoa

Viih Tube pegou os seguidores de surpresa ao revelar que pretende encerrar sua presença nas redes sociais.

A influenciadora, de 26 anos, marcou para 30 de novembro a data em que deverá desativar os próprios perfis, após 13 anos trabalhando na internet.

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A decisão, segundo ela, não foi tomada de forma repentina. Viih contou que vinha preparando a mudança havia alguns meses e classificou o momento como a maior transformação de sua trajetória.

“Vou sair das redes sociais ainda esse ano. Estou planejando essa mudança há uns meses, e com certeza é a maior mudança de rota da minha vida. Tudo está previsto para 30/11, o dia em que eu não terei mais minhas redes sociais”, avisou.

Ao relembrar o início da carreira, a influenciadora demonstrou carinho pela época em que produzia vídeos para a internet e destacou o quanto se dedicou ao trabalho ao longo dos anos.

“Caramba já vivi tanta coisa. Fui tão feliz como youtuber, criadora de conteúdo, como eu amei cada coisa que inventava. Vivi intensamente”, declarou.

O motivo apontado por Viih para abandonar as plataformas está relacionado à forma como passou a enxergar a própria atuação no ambiente digital.

“O principal motivo é falta de propósito. Antigamente as coisas eram mais leves, mais do coração, não se fazia por dinheiro, se fazia por amor e ainda era chacota na escola (risos). Eu me reinventei muitas vezes e em todas elas foi com amor, com vontade de mudar. E dessa vez a mudança é pra sempre.

E eu sei que é... As coisas na internet perderam o sentido pra mim há um tempo, e eu venho me organizando pra dar esse grande passo. Isso que deixei é pra você, que ainda tem vontade de sonhar e criar conteúdos”, continuou.

Apesar do anúncio de saída, Viih Tube revelou que não pretende simplesmente desaparecer do universo digital.

“Pretendo ser sua grande mentora, um novo começo pra você e um novo começo pra mim, muito mais feliz”, concluiu.

Indignação popular

A divulgação do curso, porém, fez com que parte dos internautas recebesse a despedida com desconfiança.

Nas redes sociais, usuários passaram a sugerir que o anúncio poderia ser uma estratégia de marketing para promover o novo projeto.

“Depois de faturar uns 100 milhões e viver de renda, eu faria o mesmo. Só que sabemos que tudo não passa de uma estratégia de marketing e logo ela volta, diz que repensou etc...”, escreveu uma pessoa.

Outro internauta resumiu a reação com a frase “O marketing de centavos”. A venda do curso também virou alvo de comentários irônicos: “Ela quer vender curso de ensinar a ser youtuber”, disparou um usuário.

A possível saída definitiva ainda foi recebida com comemoração por alguns seguidores. “Vai tarde kkkk”, comentou uma pessoa. Outro questionou a espera até a data anunciada: “Ainda tenho que esperar quase 2 meses?!...”.

A antecedência do comunicado também provocou críticas. “Vai nada, quem quer fazer não avisa”, afirmou um internauta. “Nem precisava avisar”, escreveu outro. Houve ainda quem brincasse com a data: “Ta bom mulher, no dia tu avisa!”.



