Viih Tube transforma acordo do MP em conteúdo para as redes sociais

Viih Tube transforma acordo do Ministério Público em conteúdo para as redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

Depois de permanecer alguns dias longe das redes sociais, a influenciadora Viih Tube voltou a se pronunciar publicamente sobre a repercussão envolvendo o reality show "As Patroas".

Em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram, ela comentou pela primeira vez o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho (MPT), que prevê o pagamento de R$ 350 mil por dano moral coletivo, além da remoção dos conteúdos relacionados ao programa e da produção de vídeos educativos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao explicar as medidas previstas no Termo de Ajuste de Conduta (TAC), a influenciadora afirmou que pretende transformar a situação em uma oportunidade de conscientização.

"Ainda vou surgir falando sobre o assunto, vídeos informativos importantíssimos sobre o assunto, coisas que já fazemos com as meninas, vamos informar.

Vamos fazer do limão uma limonada com o MPT, para instruir as pessoas sobre os direitos e deveres dos colaboradores que você tem em casa. Estou tentando tirar algo bom disso".

Viih também aproveitou para esclarecer por que ficou temporariamente fora das plataformas digitais.

Segundo ela, a decisão de remover seus próprios perfis ocorreu diante do impacto causado pela repercussão do caso, descartando rumores de que as contas teriam sido suspensas por determinação do órgão ou em razão de denúncias.

"Não foi o MPT que derrubou, não foi denúncia, fui eu mesma que tirei todas as minhas redes. Não estava acreditando que estava vivendo aquilo.

Não era minha intenção; eu sei que todo mundo tem que lidar com as consequências do que faz, mas fui pega no susto. Não foi por falta de aviso, mas, como tinha roteiro e combinados, não esperava. Mas entendi todos os pontos", explicou.

A influenciadora ainda reconheceu as críticas recebidas pelo formato do reality, que mostrava funcionários da casa, e afirmou compreender os questionamentos levantados após a divulgação do conteúdo.

Segundo ela, apesar de os participantes terem concordado previamente com as gravações, isso não elimina a responsabilidade de quem produz conteúdos para um público de grande alcance.

"Quero pedir desculpas a todos vocês que se sentiram ofendidos. A gente entende todos os questionamentos, todas as denúncias, tudo o que foi dito. Não foi a nossa intenção, isso todo mundo sabe.

As meninas aqui de casa amam a gente, queriam participar, sabiam dos roteiros. Não tira o fato de que nós influenciamos pessoas, nós temos uma audiência alta e não pode normalizar a situação em que as colocamos, mesmo que tenha sido combinado", desabafou.