Netinho de Paula remove tumor e tem estado de saúde atualizado - (crédito: Reprodução)

Netinho de Paula permanece internado após ser submetido a uma cirurgia para tratar um câncer na tireoide.

O procedimento foi realizado na manhã desta quarta-feira (7), e a equipe do cantor informou que a intervenção foi concluída com sucesso.

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O artista recebeu o diagnóstico de carcinoma papilífero em estágio inicial depois de passar por exames. A doença foi identificada na tireoide, e a cirurgia foi indicada como parte do tratamento.

De acordo com o boletim médico, a operação teve duração de aproximadamente uma hora e meia.

Durante o procedimento, os médicos realizaram uma tireoidectomia total, com monitorização dos nervos laríngeos, além da retirada de linfonodos localizados na região central do pescoço.

A avaliação inicial dos linfonodos trouxe uma notícia positiva para o cantor. O exame realizado durante a cirurgia não identificou sinais de metástase. O documento médico também aponta que o prognóstico permanece considerado ótimo.

“A cirurgia de Netinho de Paula foi um sucesso, e o cantor já está em repouso, seguindo as orientações médicas. Agradecemos todas as mensagens de carinho, apoio e preocupação recebidas neste momento”, informou a assessoria.

O procedimento transcorreu sem intercorrências, conforme registrado no boletim assinado pelo médico Flávio Hojaij.

A previsão inicial era de que Netinho retornasse ao quarto por volta das 9h30 para continuar o período de recuperação sob supervisão médica.

O relatório divulgado pela equipe detalhou ainda o resultado preliminar da análise dos linfonodos e reforçou a perspectiva positiva para o tratamento:

"Netinho de Paula foi submetido a uma cirurgia na manhã de hoje. Procedimento realizado: tireoidectomia total, como monitorização dos nervos laríngeos e retirada de linfonodos na região central do pescoço. A cirurgia durou aproximadamente uma hora e meia e transcorreu sem intercorrências.

No exame preliminar dos linfonodos, realizado por congelação, não foram identificadas matástases. O prognóstico continua sendo ótimo. Netinho deve retornar ao quarto por volta das 9h30 e seguirá em recuperação, sob acompanhamento da equipe médica".