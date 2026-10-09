Neném, dupla de Pepê, se revolta após suposta traição da ex-mulher: 'Tá te chifrando na sua casa' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Neném, da dupla com Pepê, fez acusações contra a ex-companheira, Thais Baptista, durante uma entrevista ao programa "A Tarde É Sua", apresentado por Sonia Abrão na RedeTV!.

Na atração exibida na quinta-feira (8), a artista afirmou que a ex já está envolvida com outro homem e revelou que ele estaria hospedado na casa onde vive a filha do antigo casal.

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Aos 51 anos, Neném disse estar abalada com a situação e relatou que soube da chegada do rapaz ao Brasil após ele conhecer Thais pela internet.

A empresária, de 32 anos, teria iniciado o contato com o homem poucos meses antes, segundo a versão apresentada pela cantora.

Durante a conversa, Neném declarou que já não reconhece o comportamento da ex-mulher. “Sônia, eu vou falar uma coisa para você de verdade, até eu… Nem eu estou conhecendo aquela Thais. Aquela Thais que eu conheci, que você conheceu, eu não estou mais reconhecendo”, afirmou.

Cantora diz que desconfiou de algo durante transmissões ao vivo

De acordo com Neném, pessoas próximas chegaram a alertá-la sobre a interação entre Thais e o homem durante lives nas redes sociais. Na época, porém, ela disse não ter considerado que existisse um envolvimento amoroso entre os dois.

"Algumas pessoas de dentro da minha casa falaram assim para mim: ‘Neném, fica de olho, gente, não tá legal as lives da Thais com esse cara’. E eu peguei e falei assim: ‘Gente, nada a ver, é o jeito da Thais’. Eu sempre defendendo ela, Sônia. Eu defendia a Thais com unhas e dentes", relembrou.

A cantora contou que chegou a interromper uma transmissão própria depois de receber mensagens de internautas afirmando que estaria sendo traída. Segundo seu relato, ela foi até o quarto da então companheira, que estava ao vivo com o rapaz, e tentou defendê-la publicamente.

“Acabou meu dia, Sônia… Eu comecei a me tremer… As pessoas mandando mensagem: ‘A sua mulher tá lá na tua casa te chifrando’, ‘Sua corna, ela te trocou’. Parei de fazer minha live, respirei, entrei no quarto dela. Quando ela me viu entrando, a Thais ficou branca”, relatou.

Mesmo diante dos comentários, Neném afirmou que continuou acreditando na companheira e descartando a possibilidade de uma traição. “Falei assim: ‘Gente, olha só, a Thais é o jeito dela… Nunca, gente, que a Thais vai me trair ou vai largar 14 anos de história por isso daqui’.”

A situação teria se agravado posteriormente, quando, conforme a cantora, Thais começou a se afastar dentro de casa e passou a dormir em outro quarto. Neném afirmou que a ex continuava fazendo transmissões com o homem enquanto ela enfrentava um período de sofrimento emocional.

“Passei dois meses chorando dentro do meu quarto enquanto ela, no outro quarto, fazendo live com ele de amores em vez de trabalhar… De madrugada ela tava lá rindo e sorrindo”, disse.

Neném acrescentou que chegou a questionar a proximidade entre os dois, mas teria ouvido de Thais que as interações faziam parte de um personagem criado para as redes sociais.

Presença de novo companheiro na casa gera preocupação

Outro ponto que incomodou a artista foi a presença do homem na residência onde mora Valentina, filha das duas. Neném afirmou que ficou surpresa ao descobrir que ele havia viajado para o Brasil depois de conhecer Thais virtualmente havia apenas dois ou três meses.

"Ela mal conheceu o cara, coisa de dois meses, três meses… O cara tá aqui no Brasil… na casa dela, junto com a minha filha! Eu chorei igual uma criança. Eu falei: ‘Não é possível que a Thais fez isso comigo’”, declarou.

A cantora também demonstrou preocupação com a convivência entre a criança e alguém cuja trajetória, segundo ela, ainda é desconhecida pela ex-companheira.

Ao comentar o assunto, Neném levantou hipóteses sobre os riscos que acredita existir, mas não apresentou provas de que o homem tenha cometido qualquer crime.

Além disso, ela alegou que Thais não compartilhou o endereço da nova residência. Conforme a versão da cantora, a ex informou apenas que estaria morando perto da escola da filha.

Fim do relacionamento foi anunciado em agosto

Neném e Thais Baptista anunciaram a separação em 29 de agosto, após 14 anos juntas. O relacionamento começou em 2012, e as duas oficializaram a união em 2015. Elas se conheceram por intermédio de uma pessoa que integrava a banda da dupla Pepê e Neném.

Na ocasião, o comunicado conjunto informou que a decisão havia sido tomada após conversas e reflexões. A nota não mencionou traição e pediu respeito à privacidade da família.

“Não existe necessidade de escolher lados, apontar culpados ou buscar explicações além do que estamos compartilhando”, escreveu Thais em uma publicação sobre o rompimento.

Ela também destacou a importância da filha para as duas: “Temos o nosso bem mais precioso; nossa filha!”