Marina Ruy Barbosa publica foto de treino às 6h da manhã, mas detalhe rouba a cena - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marina Ruy Barbosa começou a sexta-feira (9) antes mesmo de o dia clarear por completo. Aos 31 anos, a atriz compartilhou um registro feito na academia às 6h da manhã e acabou chamando atenção pela definição do abdômen.

Discreta quando o assunto é a vida pessoal, a artista abriu uma pequena janela para sua rotina de cuidados físicos.

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Na imagem, ela aparece com um conjunto azul-claro de ginástica e dois pesos nas mãos, enquanto exercita os membros superiores.

A publicação foi acompanhada de uma mensagem curta sobre sua prioridade naquele momento. "Focadinha na saúde. 6 da manhã", escreveu Marina ao mostrar que já estava treinando nas primeiras horas do dia.

Embora não costume compartilhar muitos detalhes do cotidiano, a atriz volta e meia movimenta as redes sociais com registros que despertam a curiosidade dos fãs.

Em julho deste ano, por exemplo, ela publicou uma sequência de fotos feitas durante uma viagem à região da Toscana, na Itália.

Entre os registros, Marina apareceu de biquíni e também posou de topless à beira da piscina, recebendo diversos elogios dos seguidores.