Marina Ruy Barbosa publica foto de treino às 6h da manhã, mas detalhe rouba a cena

Marina Ruy Barbosa começou a sexta-feira (9) antes mesmo de o dia clarear por completo. Aos 31 anos, a atriz compartilhou um registro feito na academia às 6h da manhã e acabou chamando atenção pela definição do abdômen.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Discreta quando o assunto é a vida pessoal, a artista abriu uma pequena janela para sua rotina de cuidados físicos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na imagem, ela aparece com um conjunto azul-claro de ginástica e dois pesos nas mãos, enquanto exercita os membros superiores.
A publicação foi acompanhada de uma mensagem curta sobre sua prioridade naquele momento. "Focadinha na saúde. 6 da manhã", escreveu Marina ao mostrar que já estava treinando nas primeiras horas do dia.
Embora não costume compartilhar muitos detalhes do cotidiano, a atriz volta e meia movimenta as redes sociais com registros que despertam a curiosidade dos fãs.
Em julho deste ano, por exemplo, ela publicou uma sequência de fotos feitas durante uma viagem à região da Toscana, na Itália.
Entre os registros, Marina apareceu de biquíni e também posou de topless à beira da piscina, recebendo diversos elogios dos seguidores.
Saiba Mais
- Mariana Morais Gretchen entra rastejando em igreja após receber 'milagre da cura'
- Mariana Morais MC Mirella chora após ter endereço vazado e famosa comemora: 'Acho é pouco'
- Mariana Morais Viúva de Rick Sollo emite carta aberta e fala sobre fidelidade e caráter do músico
- Mariana Morais Atriz mirim Luiza Antunes reencontra Grazi Massafera em novo projeto; saiba mais
- Mariana Morais Luciana Gimenez passa por perrengue dentro de carro ao realizar cirurgia no cabelo; entenda
- Mariana Morais Pedro Scooby se manifesta após virar réu em ação movida por ex-funcionária do pai