MC Mirella chora após ter endereço vazado e famosa comemora: 'Acho é pouco' - (crédito: Reprodução/Instagram)

MC Mirella caiu no choro após descobrir que seu endereço residencial havia sido divulgado na internet.

Em um vídeo publicado nos stories na madrugada desta sexta-feira (9), a cantora demonstrou revolta com a exposição de seus dados pessoais e manifestou preocupação com a própria segurança e a da filha.

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O caso ocorreu em meio a uma sequência de conflitos envolvendo posicionamentos políticos e desentendimentos com nomes do funk e das redes sociais. A artista não escondeu a indignação ao comentar a atitude de quem tornou pública a informação.

“Eu tô chorando já de ódio, tá? Por isso que tô até rindo, nem é só de tristeza, é de ódio”, afirmou Mirella, que contou ter tentado se acalmar antes de gravar o vídeo.

Na sequência, ela criticou a divulgação de informações que considera uma ameaça à sua privacidade. “Não tem como ficar de boa quando uma pessoa é sem noção ao ponto de divulgar o seu endereço”, declarou.

Entenda como o endereço foi exposto

A situação teve origem em uma discussão entre MC Mirella e o funkeiro MC PH. Durante o desentendimento, a influenciadora Malevola tomou partido do artista e publicou um print de uma conversa entre ele e a cantora.

O material compartilhado continha um convite para uma festa no qual constava o endereço da residência de Mirella. Foi dessa forma que o dado pessoal acabou exposto nas redes sociais.

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Além de lamentar o ocorrido, Mirella direcionou críticas a integrantes do movimento funk. Para ela, a reação de parte dessas pessoas diante de conflitos políticos demonstra uma postura contraditória, especialmente quando a situação envolve a segurança de uma mulher.

“Cadê o funk agora? Cadê as mulheres, cadê o movimento que vocês tanto pregam?”, questionou a artista durante o desabafo.

A cantora também provocou aqueles que poderiam relativizar a divulgação de seu endereço por discordarem de suas opiniões políticas. “Vocês apoiam violência contra a mulher? Vocês apoiam esse tipo de coisa?”, perguntou.

Mirella afirmou que não pretendia prolongar as desavenças e ressaltou que divergências ideológicas não deveriam se transformar em ataques pessoais. Segundo ela, o diálogo respeitoso é possível mesmo entre pessoas com pensamentos diferentes.

“Se a gente discutir numa boa, puser pontos, enfim, é uma coisa. Agora, ficar nessa guerra…”, disse.

Ao encerrar o vídeo, a funkeira voltou a demonstrar surpresa com a exposição de sua residência e questionou a maneira como o episódio estava sendo tratado.

Malevola reage ao desabafo

Após a repercussão das declarações da cantora, Malevola publicou uma resposta em tom de deboche. “Pra você aprender eu acho é pouco”, escreveu a influenciadora.